▶ Korpschef waarschuwt nadat beelden rondgaan van aanrijding op overweg: ‘Geen overhaaste conclusies trekken’

Op de beelden is te zien hoe de auto stilstaat op de overweg in de Molenstraat. Er staat een wegversperring, waardoor de bestuurster niet door kan rijden. De man die alles filmt, verplaatst de hekken, maar de vrouw slaagt er niet in om verder te rijden. Even later komt er een trein aan, die tegen de auto botst. De vrouw van 60 jaar uit Genk raakt daarbij ernstig gewond, maar is niet in levensgevaar.

Het is nog niet duidelijk hoe de auto precies op de sporen terecht is gekomen. “De spoorwegovergang is op dit moment afgesloten door werken”, vertelt Dirk Claes, korpschef van politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst. “Je mag wel in de straat rijden, maar niet over de sporen.” “Normaal moet er voldoende signalisatie staan om de omleiding aan te duiden”, zegt ook Thomas Baeken van Infrabel. “We weten niet of de vrouw die over het hoofd heeft gezien of de signalisatie genegeerd heeft, dat moet het onderzoek van de spoorwegpolitie uitwijzen.”

“Het is belangrijk om geen overhaaste conclusies te trekken op basis van de videobeelden”, zegt korpschef Dirk Claes nog. “We weten niet wat er daarvoor is gebeurd, de bestuurster kan zich ook vergist hebben. Ook als getuige is het beter om altijd rustig te blijven.” De man die het ongeval heeft gefilmd, is een arbeider die er aan het werken was. Hij maant de bestuurster verschillende keren aan om weg te rijden. Waarschijnlijk zal ook zijn rol onderzocht worden.

‘Breng jezelf in veiligheid’

“In zo'n situatie is het erg belangrijk om jezelf eerst in veiligheid te brengen”, zegt Thomas Baeken. “Probeer niet om verder te rijden, maar stap zo snel mogelijk uit en ga op een veilige afstand van het spoor staan. Die kostbare seconden kunnen het verschil maken. Verwittig daarna de hulpdiensten: bel 112 en geef zoveel mogelijk informatie over de overweg door, zoals het nummer van de spoorlijn en de straatnaam. Die informatie vind je op de stickers op de overwegpalen. Zo kunnen we het treinverkeer stilleggen.”

Het incident zorgde ook voor heel wat hinder op het spoor. De trein was beschadigd en moest weggesleept worden. Daardoor was het treinverkeer tussen Hasselt en Tongeren in beiden richtingen enkele uren onderbroken. Op de trein zaten 40 reizigers, zij werden geëvacueerd.