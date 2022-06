Kopzorgen voor Europese Centrale Bank: inflatie in de eurozone komt voor het eerst boven 8 procent uit

Inflatie is als tandpasta, merkte Karl Otto Pöhl ooit op. “Eenmaal uit de tube, krijg je hem er niet meer terug in.” De toenmalige Bundesbank-voorzitter moest in de vroege jaren tachtig een einde maken aan de stagflatie van de tweede helft van de jaren zeventig. Pas na het uitlokken van een recessie kreeg de Buba het zwarte beest onder controle.

Het is een vergelijking die dezer dagen vast rondspookt in Frankfurt, waar ze eveneens te maken hebben met een hardnekkig hoge inflatie, en een amechtige economie. De jongste inflatiecijfers bieden beleidsmakers extra kopzorgen, niet enkel bij de Europese Centrale Bank maar ook in de nationale hoofdsteden.

Inflatie opgelopen

De inflatie in de eurozone is in mei opgelopen tot 8,1 procent. Economen hadden weliswaar verwacht dat het algemeen prijspeil verder zou stijgen na een toename van 7,4 procent in april, maar niet dat die boven de 8 procent zou uitkomen.

Ook de kerninflatie, een maatstaf die geen rekening houdt met de volatiele energie- en voedselprijzen, is in mei opgelopen tot 3,8 procent, komend van 3,5 procent. En ook hier was de stijging groter dan verwacht. De hogere prijzen van energie en voedsel laten zich dus ook in de goederen en diensten in de rest van de economie.

De Franse inflatie is met 5,8 procent in mei naar een nieuwe piek gegaan, en dat terwijl een rapport dinsdag aantoonde dat de Franse economie in het eerste kwartaal met 0,2 procent is gekrompen. Een eerdere raming had nog gewag gemaakt van een nulgroei.

Duitsland

In Duitsland bereikte de inflatie met 7,9 procent het hoogste peil sinds 1973. Een belangrijke reden voor het verschil in inflatie met Frankrijk is dat Parijs al meer dan 25 miljard euro heeft uitgetrokken om de prijsstijgingen van gas en elektriciteit niet helemaal op het bordje van de consument te leggen. Volgens het Franse statistiekbureau Insee heeft dat het inflatiecijfer met zo’n 2 procentpunt gedrukt.

Monetaire beleidsmakers breken zich het hoofd over hoe ze die prijsstijgingen – vier keer hoger dan het beoogde peil – het hoofd moeten bieden zonder de economie te veel te schaden. De druk op de ECB neemt toe om de rente in juli meer te verhogen dan met de 25 basispunten die president Christine Lagarde in het vooruitzicht heeft gesteld.

ECB-hoofdeconoom Philip Lane liet maandag nog weten dat Frankfurt de rente volgens hem in zowel juli als september met een kwart procentpunt moet stijgen, maar niet elke collega deelt die mening. Zo sprak de gouverneur van de Franse centrale bank, François Villeroy de Galhau, onlangs van “de noodzaak voor een geleidelijke, maar resolute normalisering van het monetair beleid”. Daar lezen centralebankwatchers een pleidooi in voor een renteverhoging met 50 basispunten in juli.

Nieuwe munitie

Volgens onderzoeksbureau Capital Economics waren de argumenten voor de ECB om de rente te verhogen al overweldigend, en is er met deze nieuwe inflatiecijfers enkel munitie bijgekomen. Frankfurt heeft zich evenwel in keurslijf gepropt met de belofte om de rente pas te verhogen nadat het opkoopprogramma van schuldpapier is stopgezet, stelt Andrew Kenningham. “Zonder die belofte om dat programma tot het derde kwartaal voort te zetten, zou ze bij de beleidsvergadering volgende week zeker de rente verhogen.”

Nu zal dat dus naar alle waarschijnlijkheid pas in juli gebeuren, met als grote vraagteken of er dan een stijging van de rente uit de bus komt van 25 basispunten, of 50. In dat laatste geval zou het belangrijkste rentetarief van de ECB voor het eerst sinds juni 2014 niet langer negatief zijn.