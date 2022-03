Koppel tovert klein appartement in Borgerhout om tot een gezellige stulp

Na een reeks omzwervingen die haar van Athene naar Rotterdam brachten, kwam juwelenontwerpster Anna Rosa Moschouti thuis in Antwerpen. Begin 2020 kocht ze samen met haar verloofde Angelos een compact maar gezellig appartement van zo’n 65 vierkante meter in hartje Borgerhout.

“Deze plek is een tussenstap, tot we iets definitiefs vinden”, vertelt ze. “We waren niet op zoek naar ons droomhuis, wel naar een interessante investering. Dat haalde de druk wat van de ketel. Een goede locatie dicht bij het station, een aparte slaapkamer en grote ramen voor maximaal daglicht waren onze belangrijkste eisen. Maar als we op voorhand hadden geweten dat de coronacrisis twee jaar zou aanslepen, dan hadden we zeker ook een balkon of terrasje op ons wensenlijstje gezet.”

Beeld Hannelore Veelaert

Met de hulp van een makelaar viel het koppel al na ­enkele bezichtigingen voor een gerenoveerd appartement op de derde verdieping van een rijhuis. Anna Rosa: “Alle muren waren zwart geverfd waardoor de ruimte nog kleiner leek, maar de vibe zat wel juist. Mits enkele kleine aanpassingen zagen we onszelf hier direct wonen. We hebben meteen een bod gedaan.”

Het eerste werk was alles lichter en luchtiger maken, met subtiele zandtinten in de leef­ruimte en zacht poederroze in de slaapkamer. Een speciale schildertechniek geeft de muren een ruwere textuur, terwijl organische materialen, een selectie kunstwerken en tropische kamerplanten de nodige warmte en persoonlijkheid in huis brengen. Enkele opvallende elementen zoals de industriële bakstenen muur in de keuken of de koperen hanglamp die Anna Rosa op maat liet maken, geven het interieur dan weer een edgy karakter.

“Ik houd van een sobere esthetiek die tegelijk de brutaliteit van de stad uitstraalt. Zuivere lijnen en minimalistische eenvoud, met hier en daar een hoek af, dat vat voor mij de Belgische stijl samen. Ik voel ook wel een artistieke klik met architect Vincent Van Duysen of interieurdesigner en kunstverzamelaar Axel Vervoordt.”

Beeld Hannelore Veelaert

Nergens zo welkom

Tegenwoordig pendelt de half-Griekse, half-Nederlandse (haar moeder is van Maastricht) ontwerpster tussen haar stek in Antwerpen en haar pied-à-terre in Athene. “Ik ben volop bezig met de opstart van een tweede onderneming in Griekenland. Daarvoor reis ik dus geregeld heen en weer, maar mijn hart en de ziel van mijn juwelenlabel liggen wel in Antwerpen. Ik heb me nog nooit ergens zo welkom gevoeld als hier. Soms voel ik me net een geadopteerde Belg”, lacht ze.

“Die connectie miste ik in Nederland. Nadat ik in Athene als architect was afgestudeerd, kon ik meteen beginnen in een van de hipste kantoren van Rotterdam. Een ontgoocheling. De passie voor architectuur die ik tijdens mijn studie voelde, ging in de praktijk helemaal verloren. Het duurt vaak jaren om een gebouw te realiseren, terwijl alles bij mij moet vooruitgaan. Daarom ben ik ook met juwelen begonnen. Ik moet het ontwerp in mijn hoofd onmiddellijk kunnen omzetten naar een tastbare creatie.”

De koperen lamp boven de tafel liet Anna Rosa op maat maken in een atelier in Griekenland. Beeld Hannelore Veelaert

Het cliché over de Belg met de baksteen in de maag klopt, volgens Anna Rosa. “De druk om een eigen huis te vinden, stijgt exponentieel naarmate je de dertig nadert en iedereen in je omgeving plots op zoek gaat naar hetzelfde soort huis. Dat fenomeen kennen we niet in Griekenland. Daar willen jongeren juist zo lang mogelijk thuis blijven wonen.”

Wanneer Anna Rosa naar Athene trekt, verhuurt ze haar appartement via Airbnb. “Je privacy delen met onbekenden, dat went verrassend snel. Vlak voordat ik vertrek, berg ik al mijn persoonlijke spullen op in de kleerkast. Ik houd ook mijn lakens en handdoeken apart. Voor de rest deel ik alles. Vertrouwen en wederzijds respect vormen de basis van alles wat ik doe.”

Beeld Hannelore Veelaert

Neutrale tinten en natuurlijke materialen brengen rust en sereniteit in de slaapkamer en de aangrenzende badkamer. Beeld Hannelore Veelaert

Beeld Hannelore Veelaert

Beeld Hannelore Veelaert