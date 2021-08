► Koppel filmt zware verkeersagressie: chauffeur rijdt hen klem op snelweg en belaagt hen met ijzeren staaf. ‘Wie doet zoiets?’

Bekijk hier de beelden van de verkeersagressie:

J.M. en zijn echtgenote zijn woensdagavond op weg naar de kust wanner ze rond 20.30 uur te maken krijgen met een bumperklever. “Al was het eigenlijk erger dan dat”, vertelt het 56-jarige slachtoffer. “Het was rustig op de weg, dus had ik besloten om mijn cruise control op te zetten. Ik wilde een voertuig, dat voor me op de middenrijstrook reed, inhalen en zette dus een manoeuvre in. Ik had achter me niemand zien aankomen, maar plots zag ik door mijn achteruitkijkspiegel een donkere voorruit. Meer niet.”

Het bleek de voorruit te zijn van een donkergrijze Mercedes die aan hoge snelheid op de linkerrijstrook was komen aanstormen. “De bestuurder begon te toeteren en maakte veel misbaar. Toen ik terug invoegde, begon hij naast me te rijden. De man had een ijzeren staaf in z'n hand en probeerde ons een eerste keer van de baan te rijden. Ik ben rij-instructeur en kan dus goed met een voertuig overweg. Ik slaagde erin om op de snelweg te blijven. Voor hetzelfde geld waren we toen al overkop gegaan.”

Volgens J.M. probeerde de agressieve bestuurder hen viermaal tegen de vangrail te rijden. Ter hoogte van Loppem loopt de situatie uit de hand. De roekeloze chauffeur rijdt het Vlaams-Brabantse koppel klem op de rechterrijstrook, stapt uit met een ijzeren staaf in zijn handen en stormt op hun wagen af. “Gelukkig ben ik erin geslaagd om achteruit te rijden. Toen de man zag dat hij niet tot bij ons zou geraken, smeet hij de staaf in onze richting. Welk normaal mens doet zoiets?”

Ander voertuig in flank geramd

Terwijl ze aan het filmen zijn, bellen de slachtoffers de noodcentrale op. “Een politievoertuig stond die man op te wachten onder een brug in Jabbeke. Hij moet dat wellicht gezien hebben, want nam plots de afrit richting De Haan.” J.M. en z’n vrouw werden door het politievoertuig uiteindelijk naar de verkeerspost geleid. “We hebben tot ‘s nachts bij de politie gezeten. Toen we onze verklaring aan het afleggen waren, kwam nog een ander koppel uit Kontich binnengestapt. Hun Mercedes was ter hoogte van Aalter in de flank geramd door dezelfde bestuurder.”

De federale wegpolitie West-Vlaanderen bevestigt de aangifte van de slachtoffers. “We hebben de gegevens van de agressor en zijn volop bezig met het onderzoek”, zegt commissaris Christophe Decramer. “De man kon nog niet verhoord worden, dus kunnen we voorlopig niet meer commentaar geven. De videobeelden zullen wel als bewijsstuk worden neergelegd. Het zal dan aan de rechter zijn om te beoordelen of die volstaan.”

“Voor mijn part mag hij levenslang krijgen. Hier hadden doden kunnen vallen”, reageert J.M. nog.