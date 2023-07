Koorddansen boven de haven

Knap of knettergek? Nathan Paulin wandelt op een zogenaamde slackline hoog boven de haven van Pornic, in het westen van Frankrijk. De waaghals is hiermee niet aan zijn proefstuk toe. Zo stak hij in september 2021 al eens de Seine over vanaf de Eiffeltoren en liep hij in mei 2022 liefst 2.240 meter blootsvoets naar de abdij op de Mont Saint-Michel, goed voor een Guinness World Record. De intense concentratie en lichaamscontrole bieden hem een innerlijke rust, vertelt Paulin, geboren in de Alpen en verliefd op de bergen. Naast koorddansen doet hij ook aan paragliden, skiën en trailrunning.