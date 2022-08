Koopkracht kwijt en ‘s winters mogelijk lesgeven met open ramen: ‘Scholen zullen problemen krijgen om factuur te betalen’

Ook het onderwijs staat voor een zware winter. Zeker als de ramen opnieuw open moeten in de strijd tegen corona. Daar waarschuwen de twee grootste onderwijskoepels voor.

“Wij zijn in een jaar tijd een miljoen euro aan koopkracht kwijtgeraakt. Terwijl we letterlijk krak hetzelfde doen als het jaar voordien.” Dat zegt Pieter Spriet, directeur financiën en infrastructuur van de Gentse scholengroep SKOG.

SKOG is met zo’n vijfentwintig scholen, achtduizend leerlingen en meer dan duizend personeelsleden dan wel een erg grote scholengroep, zelfs voor hen is een miljoen euro veel geld. Hun totale werkingsbudget bedraagt 10,3 miljoen euro. Dat is dus een koopkrachtverlies van 10 procent. “Dat komt door de niet-indexering van de werkingsmiddelen, de stijgende energieprijzen en de lonen van het personeel die vier keer geïndexeerd werden”, zegt Spriet. “Momenteel komt de onderwijskwaliteit nog niet in het gedrang, maar dit is niet houdbaar.”

Gezinnen

Ook Lieven Boeve, directeur-generaal van de grootste onderwijskoepel Katholiek Onderwijs Vlaanderen, erkent dit. “We verwachten dat er nog meer scholen problemen zullen krijgen met het betalen van hun facturen”, zegt hij. “Zeker nu we merken dat gezinnen steeds meer op de grenzen van hun budget botsen.” Vorige week waarschuwden armoedeorganisaties ervoor dat meer ouders er niet in slagen hun schoolfactuur te betalen.

Boeve kijkt naar de Vlaamse regering. De werkingsmiddelen voor onderwijs werden de afgelopen jaren niet of maar deels geïndexeerd. Boeve: “Is dat nog te verantwoorden wanneer de middelen die de regering kreeg wel volledig geïndexeerd werden? Terwijl we weten dat dit uiteindelijk ten koste zal gaan van de meest kwetsbare leerlingen?” Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) benadrukt dat dankzij zijn inspanningen onderwijs er iets beter voor staat dan andere sectoren. Vraag is of dat genoeg zal zijn.

Voor Spriet is een volledige indexering het minimum. “Daarnaast moet de achterstand van de voorbije jaren ingehaald worden”, zegt hij. In mei al schatten alle onderwijskoepels samen dat Vlaamse scholen door besparingen tot 300 miljoen euro aan werkingsmiddelen misgelopen zijn sinds het schooljaar 2008-2009.

Energieprijzen

Daarbovenop komen de gestegen energieprijzen. Premier Alexander De Croo (Open Vld) waarschuwde vorige week nog: “de komende vijf à tien winters gaan moeilijk zijn”. Ook voor de scholen. En zij kijken vanaf de herfst misschien opnieuw aan tegen een coronagolf.

“We zitten met een verouderd patrimonium”, zegt Boeve. “Nieuwe verluchtings- en ventilatiesystemen installeren is niet evident. Daarom moet een veelvoud van de scholen vanaf de herfst wellicht werken met de effectieve – maar niet efficiënte – openramenpolitiek.”

Ook Koen Pelleriaux, topman van het Gemeenschapsonderwijs (GO!), de tweede grootste koepel, waarschuwt daarvoor. “Scholen die een nieuwbouw lieten optrekken, hebben de nieuwste ventilatiesystemen geïnstalleerd. Maar dat is nog lang niet in alle gebouwen zo. Op dat vlak hebben we nog een lange weg te gaan.” De situatie voor veel scholen uit het GO! wordt dit schooljaar nog schrijnender. Tot nu toe hadden heel wat scholen een vast tarief dankzij een groepsaankoop. “Die moesten we heronderhandelen, met duurdere contracten tot gevolg”, zegt Pelleriaux.