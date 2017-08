Koninklijke rel: Deense prins Henrik wil niet naast vrouw begraven worden

Niet minder dan achttien Deense koningen hebben sinds 1448 hun laatste rustplaats in of bij de kathedraal van Roskilde. Zestien van hen zijn bijgezet naast hun wettige echtgenote. De twee uitzonderingen - Christian VI en Frederik VII - waren ten tijde van hun overlijden gescheiden. Ook de enige regerende vorstin uit de Deense historie, de in 1412 overleden Margrethe I, heeft een grafmonument in de vijftiende eeuwse Domkerk. Prins Henrik, echtgenoot van de huidige Deense koningin Margrethe II (77), liet in 2002 in een televisie-interview weten dat hij uiteraard zoals de traditie dat voorschreef naast zijn vrouw in de kathedraal begraven zou worden. "Dat is mijn plicht", aldus Henrik. Donderdag echter liet het Deense hof weten dat de prins van mening is veranderd. Henrik wil niet in de kerk worden bijgezet. De door Bjørn Nørgaard ontworpen sarcofaag zal halfleeg blijven. Reden? De prins-gemaal wil eigenlijk een koninklijke titel.

Toelage

Dat verklaart ook de geschokte reacties in Denemarken. Een koninklijke traditie van meer dan zeshonderd jaar wordt verbroken. Historici wezen er op dat het ook in de andere koningshuizen gebruikelijk is dat koninklijke echtparen naast elkaar begraven of bijgezet worden. Het besluit van Henrik, ingegeven door onvrede over zijn plek in het koningshuis, wordt gezien als beschadigend voor de zo met traditie verbonden monarchie.



Er gingen donderdag al meteen stemmen op om de prins zijn toelage in te trekken. BT, de boulevardkrant die als eerste het nieuws bracht, had aan het begin van de avond al meer dan vierduizend deels boze reacties op de website.



Het koninklijke echtpaar is, voor alle duidelijkheid, nog in goede gezondheid. Het laatste lid van de Deense koninklijke familie dat in Roskilde is bijgezet is Margrethe's moeder koningin Ingrid. Zij overleed in 2000.