Koninklijk besluit gepubliceerd: deze nieuwe maatregelen van het Overlegcomité gaan vanaf vandaag in

Premier Alexander De Croo (Open Vld), de regionale minister-presidenten en de belangrijkste ministers bogen zich vrijdagvoormiddag over een nieuw GEMS-rapport rond de coronasituatie, dat eergisteren werd opgesteld. “Het is continu rijden en omzien”, aldus De Croo. “We hadden een andere inschatting gemaakt, maar we moeten nu toegeven dat we verschalkt zijn door de veel besmettelijkere deltavariant. De situatie vandaag is een stuk pessimistischer dan het meest negatieve scenario dat de experten ons twee weken geleden hadden getoond. In de gezondheidszorg is de situatie niet meer houdbaar.”

Zo goed als alle maatregelen gaan dit weekend, zaterdag, in en moeten minstens drie weken volgehouden worden. Op 15 december volgt er een evaluatie.

Het koninklijk besluit met de precieze maatregelen is gepubliceerd. Een overzicht:

- Horecazaken moeten sluiten tussen 23 uur en 5 uur, behalve als het gaat om private bijeenkomsten in het kader van een huwelijk of een uitvaart. Je moet blijven neerzitten in de zaak, maar kan wel kiezen tussen een tafeltje of een zitplaats aan de toog. Opstaan mag alleen voor het uitoefenen van cafésporten en kansspelen of om je naar de bar of een buffet te verplaatsen. Je mag met maximaal zes aan een tafel zitten, maar kinderen tot en met 12 jaar worden daarbij niet meegeteld. Een huishouden (mensen die onder hetzelfde dak wonen) is daarvan vrijgesteld: dat mag altijd een tafel delen, ongeacht met hoeveel mensen je bent.

- Als het om dienstverlening aan huis gaat (catering), hoef je je niet te houden aan de regels van de horeca. Uitzondering daarop is de regel rond het sluitingsuur: de cateraar mag niet werken tussen 23 uur en 5 uur ‘s morgens, behalve als het gaat om private bijeenkomsten in het kader van een huwelijk of een uitvaart.

- Ook het aanbieden van eten en drinken om te leveren of zelf af te halen is verboden tussen 23 uur en 5 uur.

- Nachtwinkels moeten dicht tussen 23 uur en 5 uur ‘s morgens.

- Discotheken en dancings moeten helemaal dicht.

- Private bijeenkomsten mogen alleen buiten worden georganiseerd. Uitzondering op die regel zijn private bijeenkomsten die thuis plaatsvinden of in een klein toeristisch logies (een vakantiewoning die maximaal 15 personen kan herbergen), private bijeenkomsten die plaatsvinden in het kader van een huwelijk of een uitvaart en sportieve activiteiten. Die mogen ook binnen plaatsvinden.

- Evenementen, culturele en andere voorstellingen, sporttrainingen en congressen die binnen plaatsvinden, mogen alleen worden georganiseerd voor een zittend publiek van maximaal 50 personen (medewerkers en organisatoren niet meegeteld).

- Evenementen, met inbegrip van kerstmarkten en winterdorpen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen buiten mogen worden georganiseerd voor een zittend of staand publiek van maximaal 100 personen (medewerkers en organisatoren niet meegeteld). De organisator neemt de passende maatregelen zodat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elk gezelschap.

Wat zijn de reacties op de beslissingen van het Overlegcomité? Volg alles op de voet in onze liveblog.

- Massa-evenementen en proef- en pilootprojecten binnen mogen alleen worden georganiseerd voor een zittend publiek van minimaal 50 personen, en van maximaal 75.000 personen per dag, medewerkers en organisatoren niet meegeteld, mits onder meer voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid.

- Massa-evenementen en proef- en pilootprojecten buiten mogen worden georganiseerd voor een zittend of staand publiek van minimaal 100 personen, en van maximaal 75.000 personen per dag (medewerkers en organisatoren niet meegeteld), mits onder meer voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid.

De aankomstzone tot het massa-evenement wordt zodanig georganiseerd dat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd. Een massa-evenement met een publiek van minder dan 50 personen binnen of minder dan 100 personen buiten kan eveneens worden georganiseerd onder voorwaarden.

- Handelsbeurzen zijn toegelaten onder voorgaande voorwaarden. De organisator neemt de passende maatregelen zodat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elk gezelschap.

- Er is geen publiek toegelaten tijdens professionele en niet-professionele sportieve wedstrijden die binnen worden georganiseerd. Elke deelnemer tot en met 17 jaar kan wel vergezeld worden door twee meerderjarige personen. De aanwezigheid van publiek tijdens professionele en niet-professionele sportieve wedstrijden die buiten worden georganiseerd is alleen toegelaten onder voorwaarden.

Reisverbod

Belgen die uit een aantal landen uit zuidelijk Afrika terugkeren, moeten verplicht tien dagen in quarantaine. Voor niet-Belgen geldt vanaf vandaag een inreisverbod uit die landen.