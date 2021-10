Koningin Elizabeth (95) moet van haar artsen rust houden, en dan is er altijd ‘een beetje paniek’

Hallo Patrick, gaat het wel goed met de koningin?

“Ik denk van wel, hoor. De laatste dagen heeft zij veel gewerkt, en als je naar die beelden kijkt, dan zie je een vitale vrouw. Maar het is natuurlijk even schrikken als je hoort dat ze rust moet houden. Ze is tenslotte 95 jaar oud, dat is toch een kwetsbare leeftijd.”

Als je zegt ‘veel gewerkt’, waar moeten we dan aan denken?

“Ik heb haar programma gezien, en dat is echt flink vol. Dinsdag heeft zij bijvoorbeeld een delegatie van miljardairs en ondernemers zoals Bill Gates op Windsor Castle ontvangen. Afgelopen weekend is ze bij de paardenraces op Ascot geweest, en maandag had ze een virtuele audiëntie met de gouverneur-generaal van Nieuw-Zeeland. Woensdag had ze twee digitale ontmoetingen, eentje met de Japanse ambassadeur en een met de ambassadeur van de Europese Unie.”

Koningin Elizabeth ontvangt onder andere Bill Gates op Windsor Castle. Beeld AP

“Wat ik dan zelf denk: ook zij heeft met de lockdown lang binnen gezeten, en nu het weer kan, wil ze aan de slag. De koningin is een enorm hard werkende vrouw, en zegt niet graag ‘nee’. Ik kan me voorstellen dat het wat veel is op haar leeftijd.”

Schrikken mensen ervan, als bekend wordt dat de koningin moet rusten?

“Er is altijd een beetje paniek, want het is ondenkbaar dat er echt iets met haar gebeurt. Elizabeth zit al sinds 1952 op de troon, dus er is geen Engelsman of vrouw onder de 75 die bewust een tijd heeft meegemaakt zonder haar. Bovendien is zij overal in het koninkrijk zeer geliefd, en zij is toch degene die de boel een beetje bij elkaar houdt. Wat gaat er bijvoorbeeld met Noord-Ierland of met Schotland gebeuren als de koningin er niet meer is? De vrees is groot dat het Verenigd Koninkrijk zoals het nu is, samen met haar kan overlijden.”

Maar er zijn geen signalen dat zij daadwerkelijk iets mankeert, toch?

“Gelukkig niet, nee, al zijn er genoeg zaken om je zorgen over te maken. Zo drinkt de koningin ‘s avonds graag een glas gin-tonic, of een martini, en haar artsen hebben Elizabeth onlangs aangeraden om dat niet meer te doen. Bovendien is haar echtgenoot, prins Philip, in april overleden, en dat is een vreselijk verlies voor haar.”

Koningin Elizabeth met haar wandelstok. Beeld REUTERS

“Daarnaast loopt zij de laatste tijd plotseling met een wandelstok - wat ook een teken is dat ze ouder wordt. In een van de kranten stond onlangs een ingezonden brief van iemand die suggereerde dat er voortaan misschien een extra begeleider mee moet om haar handtas vast te houden, want nu heeft de koningin helemaal geen hand meer vrij. Zo betrokken voelen mensen zich.”

Nu is er misschien nog een reden waarom uitgerekend deze trip is geschrapt, want het bezoek aan Noord-Ierland was ook controversieel.

“Zeker, ik kreeg direct een bericht van een Ierse vriend die zei dat die vermoeidheid een mooi excuus was. Donderdag wordt gevierd dat Noord-Ierland zich honderd jaar geleden aansloot bij Groot-Brittannië, en dat ligt natuurlijk gevoelig - zeker omdat de spanningen met Ierland de laatste tijd toch al oplopen. Misschien was er dus stiekem ook een politiek motief om af te zeggen, maar dat zullen we nooit weten.”