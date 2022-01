Koning Filip ‘geschokt door misdaden en daden van geweld tegen vrouwen en kinderen’

Voor het tweede jaar op rij vond de toespraak vanuit het Koninklijk Paleis in Brussel via een videoverbinding plaats. In de Troonzaal waren wel veertig scholieren uit het laatste jaar secundair onderwijs aanwezig. Ze kwamen uit drie scholen in Mechelen, Braine-l’Alleud en Eupen.

De koning zei “geschokt” te zijn door “misdaden, wandaden, daden van geweld, vooral tegen vrouwen en kinderen”. “Die kunnen we niet aanvaarden. Evenmin als de beledigingen en bespottingen die we horen in onze stadions en op andere openbare plaatsen. Want van binnenuit vernietigen ze wie er het slachtoffer van is. Zij verliezen elk gevoel van eigenwaarde, hun zelfredzaamheid. Dit is de samenleving, die wij samen willen opbouwen, niet waardig.”

‘Solidariteit uit Vlaanderen’

Toch zag koning Filip ook hoopgevende signalen in de solidariteit, bijvoorbeeld na de overstromingen in de Ourthe- en de Vesdervallei. Vooral de solidariteit over de taalgrens heen is voor de vorst een mooi gebaar. “Bij elk bezoek vertellen de slachtoffers van de overstromingen de Koningin en mij hoe diep ze geraakt zijn door de spontane en genereuze hulp van medeburgers uit het hele land, naast de bijstand die ze kregen van de overheid. Ze zeggen ons, zeer uitdrukkelijk, hoe het hen ontroert, tot op de dag van vandaag, de voortdurende steun te krijgen van vrijwilligers uit Vlaanderen.”

Filip ging ook in op de coronacrisis. Solidariteit is volgens hem “de richting die we moeten blijven uitgaan”, ook in tijden van corona door “regels te volgen die de anderen beschermen”. “We hebben herontdekt dat we samen, door elkaar te helpen, onze vrijheid anders kunnen beleven.”

Veertig middelbare scholieren mochten de toespraak bijwonen. Beeld BELGA

Lange termijn

In 2022 hoopt koning Filip dat de overheden van het land samen de andere uitdagingen zullen aanpakken. “We zullen ook opnieuw kunnen werken aan de middellange en lange termijn, op die cruciale thema’s van werkgelegenheid, het klimaat, energie, innovatie, de vergrijzing”, zo klonk het. “En, ten slotte, de versterking van de sociale cohesie door het aanpakken van armoede en ongelijkheid. Ik vertrouw erop dat onze overheden hun verantwoordelijkheid zullen nemen in deze domeinen, die onze toekomst bepalen.” Het is cruciaal dat de overheden daarbij de juiste keuzes maken op basis van de lange termijn, zo sloot hij zijn toespraak af.

De Croo: ‘Samenleving niet laten kapen door wie het luidst roept’

De rechten en vrijheden in onze democratie zijn er voor iedereen en moeten “koste wat kost” verdedigd worden, zei premier Alexander De Croo (Open Vld) op zijn beurt vooraf in zijn toespraak. Zo hamerde de premier op het vrijwaren van een aantal fundamentele rechten en vrijheden. “Die rechten en vrijheden staan vandaag wereldwijd onder druk en moeten we koste wat kost verdedigen”, aldus De Croo. “Net daarom is het belangrijk om onze samenleving niet te laten kapen door wie het luidst roept, anderen op straat of online intimideert of de boel kort en klein slaat. Rechten en vrijheden zijn er voor iedereen”, klonk het.