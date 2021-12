▶ Koning Filip brengt hoop in kersttoespraak : ‘Laten we niet bang zijn voor de toekomst’

“Het virus raakt ons allemaal. Ik denk in het bijzonder aan de coronaslachtoffers en hun dierbaren, maar ook aan al die patiënten van wie de behandeling noodgedwongen is uitgesteld. En aan alle mensen die op professioneel vlak hebben geleden. Er lijkt maar geen einde te komen aan deze crisis. Daardoor worden we soms ongeduldig, ontmoedigd, geërgerd. Dat is begrijpelijk. Maar deze gevoelens mogen ons niet beletten om ook te zien wat we de afgelopen bijna twee jaar allemaal hebben bereikt”, aldus de koning in zijn kerstboodschap.

De koning prijst de inspanningen van de bevolking om het land de afgelopen twee jaar draaiende te houden, en heeft lovende woorden voor de overheid. “En ja, aangezien de situatie voortdurend verandert, gaat dat niet zonder vallen en opstaan. Maar toch behalen we uiteindelijk concrete resultaten.”

“Onze economie heeft standgehouden: België heeft nu zelfs de historische mijlpaal bereikt van 5 miljoen banen. De wetenschap krijgt steeds meer vat op het virus. Het werk van onderzoekers werpt vruchten af. Vandaag zijn we beter toegerust in de strijd tegen het virus dan bij de vorige kerst, onder meer dankzij de vaccins”, gaat hij verder.

Klimaatcrisis

De koning noemt naast de coronacrisis ook andere uitdagingen, die ons allemaal aangaan. “Dat geldt voor pandemieën, zoals ook voor het economisch herstel, de strijd tegen armoede, migratievraagstukken en de klimaatverandering.” Hij denkt daarbij in het bijzonder aan de slachtoffers van de overstromingen deze zomer, die hij recent samen met koningin Mathilde een bezoek bracht.

Tot slot hoopt de koning dat onze samenleving de huidige moeilijkheden samen kan overwinnen. “We zullen hier niet uit geraken door alles te willen beheersen. We zullen hier ook niet uit geraken als we elkaar wantrouwen, als we verdeeld zijn. We geraken hier wél uit door te tonen dat we het vertrouwen van de ander waard zijn, doordat we verantwoordelijke daden stellen, standvastig op de lange termijn.”

“Zo bouwen we aan een samenleving die bewijst dat ze het beste uit eenieder weet te halen, in àlle omstandigheden”, hoopt koning Filip. “Laten we niet bang zijn voor de toekomst. Laten we ze met vertrouwen tegemoet gaan.”