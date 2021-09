Koning en koningin in quarantaine na coronabesmetting in koninklijke familie

“Naar aanleiding van een bevestigd Covid-19-geval binnen de Koninklijke Familie hebben Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin besloten om uit voorzorg hun contacten in de komende dagen te beperken, in overeenstemming met de geldende gezondheidsvoorschriften”, klinkt het.

Meer details maakte het paleis niet bekend, maar Belga kon vernemen dat het om een besmetting bij een van de jongste kinderen van het koningspaar zou gaan. De koning en de koningin zelf ondergingen al een PCR-test, waarvan de resultaten negatief waren.

De activiteiten die deze week en volgende week maandag op hun agenda staan, worden uitgesteld of afgelast. Vandaag stond onder meer een audiëntie op het programma in het kader van het burgerinitiatief ‘Be Heroes’. Morgen zou het koningspaar zijn opwachting maken in het Koning Boudewijnstadion bij de start van de Memorial Van Damme, en valt een bezoek van koningin Mathilde aan het Antwerspe ModeMuseum in het water.