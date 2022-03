Komt het nog goed tussen groenen en socialisten in Gent? Twee partijen op ramkoers

Komt het nog goed tussen groenen en socialisten in Gent? Al sinds de verkiezingen van 2018, waarbij Groen electoraal groter werd dan rood, staat de samenwerking voortdurend onder druk. Het is een publiek geheim dat onder Vooruit-voorzitter Conner Rousseau de relatie met de groenen flink bekoeld is. In Gent leefde bij Vooruit bovendien al enige tijd frustratie, omdat de socialisten het gevoel hadden dat er binnen het kartel met de groenen niet meer naar hen geluisterd werd.

Op een bijeenkomst afgelopen weekend maakte Vooruit-voorzitter Conner Rousseau de rode frustratie ook expliciet. “We zullen stoppen met te kijken naar wat de extremen doen, stoppen met aan het handje te lopen van Groen. Gent, de bakermat van het socialisme, zal in 2024 niet groen zijn en niet zwart, maar rood.”

Uitspraken die voor Groen-schepen Filip Watteeuw weinig aan de verbeelding overlaten. “We hebben samen veel dossiers kunnen verwezenlijken, ook in deze legislatuur. We werken samen aan een krachtig sociaal woonbeleid en we nemen maatregelen tegen energiearmoede. Die samenwerking wordt nu te grabbel gegooid. Ik betreur dat, want Gent en Vlaanderen hebben die samenwerking tussen rood en groen nodig.

“Ik wist dat ze zich niet meer goed voelden in de samenwerking, maar ik dacht dat er nog gepraat kon worden. Als ze wilden praten, konden ze me toch gewoon bellen? Dit is een bewuste, bitse, publieke uitval. Ik vind het jammer dat ze daarmee de facto het kartel opblazen.”

‘Groene muur’

Maar bij de socialisten klinkt het dat het Watteeuw zelf is die nu de groen-rode entente opblaast. Voor de socialisten hoeft dit niet het einde van de samenwerking te zijn – maar de manier waarop die de voorbije jaren liep, moet wel stoppen.

“Als het erom gaat een sociaal rechtvaardig beleid te voeren in Gent, dan blijkt dat nog heel moeilijk te lukken met de groenen”, zegt Gents Vooruit-kopstuk Joris Vandenbroucke. “We botsten te vaak op een groene muur. Toen zij in Gent de grootste partij van ons beiden werden, bleek het plots moeilijk om te luisteren naar onze bezwaren.”

Symbolisch voor de verzuurde relatie was de openlijke ruzie over de lage-emissiezone. Groen wilde die uitbreiden, maar de socialisten waren bezorgd over de sociale impact van die maatregel. De uitbreiding kwam er uiteindelijk niet.

Op dit moment wordt Gent bestuurd door een coalitie van liberalen, groenen, socialisten en christendemocraten. Al enige tijd circuleren geruchten dat de socialisten gesprekken voeren over een stadslijst met de Open Vld van burgemeester Mathias De Clercq. Voor hem zou het bij de verkiezingen van 2024 in ieder geval interessant zijn om niet tegenover een kartel Vooruit-Groen te staan. Zijn kansen op een nieuwe termijn als burgemeester groeien dan flink.