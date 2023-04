Komt er ook in Brussel een deelstepverbod? ‘Te veel mensen gebruiken ze als een speelgoedje’

In enkele jaren tijd veroverden elektrische deelsteps de stoepen van onze steden. Nu gaan er steeds meer stemmen op om ze te verbieden, zoals in Parijs. ‘Als onze regels onvoldoende uithalen, overwegen we ook een verbod’, zegt Brussels staatssecretaris Elke Van den Brandt (Groen).

Bent u voor of tegen de verhuur van elektrische steps? Dat is de vraag die de Parijzenaars zondag moesten beantwoorden in een speciaal referendum. Binnenkort loopt de vergunning voor de verhuurbedrijven in de Franse hoofdstad af. Volgens de socialistische burgemeester Anne Hidalgo is dit de ideale gelegenheid om komaf te maken met de 15.000 felgekleurde stepjes die her en der rondslingeren. 89 procent van de opgedaagde kiezers stemden voor een verbod.

De ontboezeming van Hidalgo is opmerkelijk, want haar mobiliteitsbeleid is verre van conservatief. Ze bande auto’s langs de Seine, creëerde een voetgangerszone en verlaagde de snelheidslimiet naar 30 kilometer per uur. Toch is ze de hippe tweewielers liever kwijt dan rijk. Ook in andere voorbeeldsteden zijn e-steps verboden of streng gereguleerd. Zo voerden Montreal en Barcelona al een verbod in. In Kopenhagen gelden strikte regels.

Het nut van de elektrische step, en zeker de deelvariant, is dan ook omstreden. Aan de ene kant staan de verdedigers van de micromobiliteit. Volgens hen moeten we alle alternatieven voor de auto aanmoedigen. De e-step is laagdrempelig, goedkoop en bereikt bevolkingsgroepen die de fiets links laten liggen. “Hij is bijvoorbeeld populair bij jongeren met een migratieachtergrond”, zegt mobiliteitsexpert Dirk Lauwers. Ook zijn ze handig om tot aan de bus- of metrohalte te komen.

Terreur op wieltjes

Toch hebben anderen het gehad met de ‘terreur op twee wieltjes’. Op spoedafdelingen zien ze de hoofdletsels, de schaafwonden en de arm- en schouderbreuken gestaag toenemen. Stepgebruikers hebben doorgaans beide handen aan het stuur, waardoor ze hun val niet kunnen breken. Bovendien zijn de kleine wieltjes hypergevoelig aan ieder putje of bultje in de weg. “Het is een nuttig vervoersmiddel, maar te veel mensen gebruiken de e-step als een speelgoedje”, zegt Stef Willems van Vias. Het verkeersinstituut pleit voor een helmplicht.

De cijfers spreken boekdelen. Vorig jaar stierven in België vier mensen na een botsing met een e-step, zo leert de Verkeersveiligheidsbarometer van Vias. Er vielen 1.564 slachtoffers, een toename van 62 procent tegenover 2021. Vooral in Brussel stijgt de tol zienderogen. Ondanks de invoering van de zone 30 steeg het aantal verkeersongevallen er in 2022 naar een recordhoogte. De grootste oorzaak is de e-step, nu al verantwoordelijk voor één op de zes slachtoffers.

Die tol is het gevolg van de oorlog om marktdominantie die tussen commerciële aanbieders wordt uitgevochten. Een strijd die in de beginjaren amper werd gereguleerd. De ‘strooisteps’ worden op de gekste plaatsen achtergelaten en vormen vaak een ergerlijke hindernis, zeker voor voetgangers of minder mobiele mensen. Alleen in Brussel zijn er al zeven aanbieders, goed voor zo’n 15.000 steps. Na een half jaar zijn de meeste afgeleefd en aan vervanging toe.

Geen wonder dat beleidsmakers de achtervolging hebben ingezet. Vorige zomer werden in België regels ingevoerd om de overlast van elektrische steps in te dijken. Er kwam een leeftijdsgrens van 16 jaar, een rijverbod op het voetpad en een verbod om per twee (of meer) te rijden. Daarnaast ontstond er een lappendeken aan stedelijke maatregelen, met afgebakende ‘dropzones’ om te parkeren, verboden ‘no-gozones’ en ‘slowspeedzones’ met verlaagde snelheid. Op basis van gps-signalen wordt dat op afstand begrensd en gecontroleerd.

Parijs achterna

Toch overwegen steeds meer steden een volledige ban, zoals Parijs. Ook in Brussel denkt men eraan. “De nieuwe regels worden nog volop uitgerold. We willen die nu eerst een kans geven, maar als blijkt dat ze onvoldoende helpen, overwegen we zeker een verbod”, zegt Brussels minister voor Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen).

Deelsteps liggen zondag verspreid over het voetpad in het centrum van Brussel. Beeld Tine Schoemaker

In Hasselt kondigde het stadsbestuur begin januari een verbod aan. De deelsteps bieden volgens het stadsbestuur te weinig meerwaarde. Iets waar ze in Gent al langer van overtuigd waren. “Wij hebben nooit toegestaan dat steps op het openbaar domein werden geparkeerd, al zijn er wel aanbieders op privéterrein (zoals hotels of bedrijven, adb). Gezien de overlast in andere steden zijn we heel blij met die keuze”, zegt mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen).

Sommige steden kiezen dan weer voor een beperking. In Antwerpen is het aantal aanbieders bijvoorbeeld beperkt tot 3, het aantal steps tot 3.000 stuks. “Wij houden klachten bij en geven de aanbieders strafpunten als ze de regels niet volgen. Zo kunnen ze hun rechten verliezen”, zegt mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA). In Mechelen is er slechts één aanbieder, die zelf boetes kan uitdelen aan overtreders.

Volgens Kennis is een totaalverbod niet zaligmakend. “Meer mensen zullen dan overstappen op een privéstep, terwijl we publieke steps net beter kunnen controleren.” Sommige privésteps worden illegaal opgedreven tot wel 60 kilometer per uur.

Hoe dan ook is de deelstep op termijn ten dode opgeschreven, denkt Stijn Wens van de fietsblog Antwerpenize. “De winstmarges van de commerciële aanbieders zijn nu al erg klein. Naarmate de regelgeving wordt aangescherpt, wordt hun zakenmodel nog minder interessant. Erg lang zullen ze volgens mij dus niet meer bestaan.”