Komt er dan toch compromis rond verlaging van energiefactuur? Kernkabinet op dit moment bijeen

Na weken vol ideetjes en pistes die meteen weer werden afgeschoten, lijkt de federale regering dan toch richting een compromis te evolueren over de verlaging van de ontsporende energiefactuur. Op het eerste zicht wordt er gekozen voor de slimme btw-verlaging. Daarbij zou de btw eerst verlaagd worden van 21 naar 6 procent. Kostprijs: 86 miljoen euro per maand. Nadien - als de prijzen in het najaar opnieuw dalen - zou de btw laag blijven, maar stijgen de accijnzen opnieuw. Daarmee kun je de belasting laten variëren naargelang het verbruik.

Nochtans werd die piste twee weken geleden nog afgeschoten door Open Vld, bij monde van Kamerfractieleidster Maggie De Block. Gisteren in De zevende dag klonk het al genuanceerder. “Dat voorstel was toen niet berekend”, zei De Block.

Toch staan de liberalen nog altijd argwanend tegenover de combinatie van de maatregel op korte termijn: het blijft een vestzak-broekzakoperatie die de eerste maanden een gat in de begroting slaat. Volgens Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert moet de overheid de maatregel ook zelf kunnen financieren. Lees: via de meerinkomsten die ze vandaag binnenrijft via de btw op de hoge energieprijzen. Het voorstel dat de premier vorige week deed, waarbij er een eenmalige korting van 100 euro verrekend zou worden via de volgende energiefactuur, zou daar volgens de liberalen aan voldoen.

Lees ook Hoge energieprijzen zetten heel Europa onder druk: zo pakken deze landen het aan

Vooruit en CD&V niet overtuigd

In De afspraak op vrijdag benadrukte Lachaert dat vijf van de zeven partijen zich in dat voorstel kunnen vinden. Met andere woorden: alleen Vooruit en CD&V niet. Het bedrag kan aan de onderhandelingstafel wel nog verhoogd worden, zodat het opschuift richting de voorstellen die PS en Groen-voorzitter Almaci eerder deden. Zij hadden gepleit voor een korting van 200 euro. De vraag blijft dan wel of die voor iedereen moet zijn.

Een thermostaat in een woning wordt lager gezet. De energieprijzen stijgen naar recordhoogtes. Beeld ANP

Op termijn zou er voor de liberalen wél een verschuiving kunnen komen, waarbij de btw op energie naar 6 procent gaat en tegelijk de accijnzen worden verhoogd. Alleen vinden zij dat scenario vandaag onvoldoende uitgewerkt.

Vanavond zit het kernkabinet opnieuw samen. In De zevende dag benadrukte De Block dat er voor 1 februari - morgen dus - een beslissing moet zijn. Hoewel iedereen benadrukt dat een compromis binnen handbereik ziet, lijken de standpunten van CD&V en Vooruit enerzijds - die zich voluit achter een onmiddellijke btw-verlaging schaarden - en de liberalen anderzijds nog steeds uit elkaar te liggen. Ook Groen-fractieleider Wouter De Vriendt verdedigde gisteren duidelijk de piste waar Van der Straeten en Van Peteghem aan werken, en die omvat geen eenmalige premie.