Komiek en acteur Bob Saget (65) dood aangetroffen in hotel

Saget was vooral bekend van zijn rol als Danny Tanner in de komedieserie Full House, die eind jaren tachtig en in de jaren negentig erg populair was. Ook presenteerde hij van 1989 tot 1997 de succesvolle televisieshow America’s funniest home videos.

Van 2005 tot 2014 zou Saget ook nog veelvuldig te horen, maar niet te zien zijn in de populaire Amerikaanse komedieserie How I Met Your Mother. Hij fungeerde in de serie als voice-over van hoofdpersoon Ted Mosby.

In 2016 startte Netflix een spin-off van de serie Full House, met de titel Fuller House. Daarin kroop Saget opnieuw in de huid van Danny Tanner. Die show eindigde in 2020.

Beveiligers van het Ritz-Carlton hotel in Orlando, waar Saget verbleef, troffen hem zondag dood aan in zijn hotelkamer.

Bob Saget op een archiefbeeld uit 2014. Beeld AFP

Tournee

In september 2021 was Saget gestart met een nieuwe tournee. Hij was van plan om tot en met mei door de Verenigde Staten te trekken met zijn stand-up comedyshow. Zaterdag gaf hij nog een optreden in Jacksonville in Florida. Enkele uren voor zijn dood schreef hij op Twitter hoe leuk hij het had gevonden om die show te spelen.

Hoe en waaraan hij is overleden is nog onduidelijk. Wel heeft de politie van Orange County in Florida via Twitter laten weten dat er geen sprake lijkt van een misdaad en dat er ook geen drugs in het spel zijn geweest. Saget was getrouwd en had drie kinderen.