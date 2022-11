Komen er extreme kortingsacties aan? ‘WK-merchandise kun je moeilijker laten liggen dan wintertrui’

Wat is de oorzaak van die overvolle magazijnen?

Uwents: “Er zijn twee belangrijke tendensen aan de gang. Enerzijds heb je de zogenaamde supply chain die al enkele jaren steeds belangrijker wordt voor bedrijven. Terwijl de klant vroeger voor zijn aankopen naar een fysieke winkel ging, wil diezelfde klant dat nu graag rechtstreeks kunnen bestellen en thuis laten leveren. De klant is dus veeleisender geworden, omdat dat dankzij technologische evoluties zoals e-commerce ook mogelijk is. Magazijnen vormen het hart van die nieuwe manier van leveren. Die evolutie is nog versneld door corona en de problemen die dat veroorzaakte voor de aanlevering vanuit andere continenten. Doordat sommige bedrijven hun grondstoffen of producten niet meer toegeleverd kregen, hebben ze nu een strategische stock aangelegd en hun productieproces weer dichter bij huis gebracht.

“Anderzijds is er een recessie aan de gang, waardoor consumenten minder kopen. Bedrijven die hun stocks voor de zomer hebben gekocht, hebben toen wel al rekening gehouden met de energiecrisis, maar die is uiteindelijk toch erger dan voorspeld. Daardoor verkopen ze ook minder dan verwacht en lopen de magazijnen vol.”

Is dat in elke sector zo?

“Op dit moment gaat het basisbudget van elk gezin naar energie en voeding. Omdat de prijzen daarvoor zo hoog liggen, is er minder marge voor andere, mindere nodige aankopen die te maken hebben met ontspanning, kledij of technologie. Vooral in die sectoren is er dus een overstock.”

Zal dit leiden tot extreme kortingen op bijvoorbeeld televisies en kledij?

“Ik denk dat de kans op kortingen het grootste is in de sectoren die ik net noemde. Maar hoe onze klanten met die overstock omgaan, moet je uiteindelijk aan hen vragen. In principe hebben zij twee strategieën: ofwel zullen bedrijven die stock koste wat het kost nu willen verkopen door gebruik te maken van kortingen, ofwel zetten ze hun extra voorraad nog aan de kant om die pas over een jaar te verkopen.

“Bij de eerste coronagolf is in de retailsector bijvoorbeeld een deel van de collecties nooit uit de container gekomen en heeft men die een jaar later als nieuwe collectie verkocht. Maar of dat kan, hangt af van de sector en de financiële kracht van het bedrijf. Merchandise van het WK-voetbal kun je bijvoorbeeld minder lang laten liggen dan een gewone wintertrui.”

Maar voor veel bedrijven in moeilijkheden is het toch helemaal niet mogelijk om nog een jaar langer hun producten bij te houden?

“Dat klopt. Tijdens de coronaperiode kostte zo’n stock langer bijhouden bijna niets. Vandaag liggen die kosten veel hoger, omdat de kortetermijnrente daarop van 0 naar 4 procent is gestegen. Ik denk dat bedrijven op dit moment nog even afwachten welke marge ze zullen hebben. Het is nog maar het begin van het winterseizoen, en we hebben een hele lange nazomer gehad. Zeker in de modesector speelt dat mee in het aankoopgedrag van mensen.”

Zal de inflatie door die prijsverlagingen opnieuw dalen?

“De stijging van de inflatie wordt vandaag vooral getrokken door energie en voeding. Zeker van de energieprijzen is helemaal nog niet duidelijk of we daar het hoogtepunt van hebben gezien. En de prijs van voedsel zal ook wel nog stijgen. In januari komt daar nog de indexering van de lonen bij. Die elementen wijzen in de richting van een hogere inflatie. Maar doordat het consumentenvertrouwen daalt, zal er wel minder verkocht worden, wat tot lagere prijzen kan leiden en hopelijk de economie doet afkoelen. Laat ons hopen dat het zo evolueert.”