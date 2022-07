‘Kom verkleed in voodoo of rastafari’: is het festival African Village een onschuldig feestje of staalharde culturele toe-eigening?

Een Afrikaanse dresscode, ‘early tribe’-tickets en een line-up zonder veel kleur: een openluchtfeest op de nationale feestdag in het West-Vlaamse Avelgem roept bij zwarte activisten heel wat weerstand op. ‘Onvoorstelbaar dat niemand dit in vraag stelt.’

Een exclusief feestje op de nationale feestdag, zo wordt het dansevenement Medusa Outdoor – African Village in het West-Vlaamse Avelgem op Facebook aangekondigd. Met een verplichte dresscode die ‘voodoo’, ‘rastafari’ of ‘Afrikaans’ als inspiratie geeft en enkele optredens in de ‘tribal yard’, voelt het evenement niet voor iedereen inclusief aan.

Volgens zwarte activiste Rachael Moore heeft het evenement een duidelijk racistische toon. “De gebruikte terminologie is simpelweg ongepast”, reageert ze. Dan gaat het enerzijds over de parapluterm Afrika, de poging om duizenden culturen in één mal te gieten. “Ook voodoo of rastafari hebben een lading, dat zijn religies. Alsof we iemand zouden vragen om als jood verkleed te gaan. Als je die lading niet kent, dan is dat gewoon lui. We hebben dit al zo vaak verteld.”

Is dit een onschuldige viering van het Afrikaanse erfgoed of staalharde culturele toe-eigening? Die vraag beroerde de opinie ook al in 2019 na Thé Dansant, een feestje aan de voet van het AfricaMuseum in Tervuren met eenzelfde dresscode. Onder de tweeduizend aanwezigen werden stereotiepen niet geschuwd, één feestganger kwam zelfs (ongevraagd) in blackface gehuld. De directie van het AfricaMuseum in het Belgische Tervuren stelde nadien een ethische code op voor publieke activiteiten in het museum of park.

Volgens Emma-Lee Amponsah (Black Speaks Back), die toen net als Afrika­Museum-antropologe Bambi Ceuppens forse kritiek uitte, voelt Medusa Outdoor als een bijna exacte kopie, zij het met vijfhonderd bezoekers iets kleinschaliger. “Ik heb eigenlijk niets toe te voegen aan wat ik toen al zei”, reageert ze gelaten. “Het is alsof we collectief aan geheugenverlies lijden.” Een rondvraag bij andere zwarte activisten levert eenzelfde teneur op. Telkens klinkt het dat dit evenement “racistisch” of “beledigend voor de diversiteit binnen de Afrikaanse cultuur” is.

“Die beschuldigingen doen veel pijn”, klinkt het bij de organisatie, die benadrukt dat het net de bedoeling is om het thema Afrika op een “positieve, kleurrijke en zomerse” manier te benaderen “met de beste intenties.” Er zou ook dialoog geweest zijn met onder meer de vzw Afrika at Home en dj Lola Jones, de enige dj van kleur in de line-up. Opvallend detail: diezelfde Lola Jones, wiens Congolese moeder te zien was in de Canvas-reeks Kinderen van de kolonie, draaide ook al op Thé Dansant.

Bijna alles is wit

“Ik hoor vooral heel flauwe excuses”, zegt Rachael Moore, die wijst naar de totale context van het evenement. “Van de line-up tot de getipte handelaars waar je een kostuum kunt gaan halen, bijna alles is wit. Onvoorstelbaar dat niemand dit in vraag stelt.”

Bij de gemeente Avelgem zien ze alvast geen graten in het evenement. “Ik ben ervan overtuigd dat hier geen racistische of slechte intenties spelen, anders hadden we zeker bezwaar ingetekend”, stelt burgemeester Lut Deseyn (gbA-Gemeentebelangen).

Bij de organisatie klinkt nog dat termen als ‘voodoo’ intussen uit de event­beschrijving zijn geschrapt, en dat er ook meerdere acts van zwarte artiesten zijn. “Voorts hebben we beslist om een screening aan de deur door te voeren, om mistoestanden als blackface te voorkomen. Indien nodig zijn we zelfs bereid om de dresscode aan te passen of te schrappen.”