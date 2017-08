Kom op tegen Kanker wil verbod op nieuwe soort sigaretten: "Burgers zijn geen proefkonijnen"

In een brief gericht aan minister van Volksgezondheid Maggie De Block die vandaag in De Standaard is verschenen, vragen Kom op tegen Kanker, het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (Vigez), Stichting tegen Kanker en VRGT om de Heatstick op de Belgische markt te verbieden. Ze vragen dit verbod zolang niet is bewezen dat ze veilig zijn voor de gebruikers en hun omstaanders.

"Het is de nieuwste poging van de tabaksindustrie om een ‘gezonder’ alternatief voor sigaretten op de markt te brengen. In het verleden beweerden de tabaksfabrikanten ook dat light sigaretten ‘gezonder’ waren maar onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek veegde die bewering van tafel. In Europa mag daarom de vermelding “light” niet meer gebruikt worden", klinkt het. De tabaksproducent Philip Morris zei onlangs in Humo dat de Heatstick minder schadelijk is dan gewone sigaretten. Maar volgens de organisaties in de brief is er geen onafhankelijk onderzoek verricht en daar is juist nood aan.

"Maggie De Block, arts en minister van Volksgezondheid (Open VLD), kan toch niet aanvaarden dat de burgers van dit land als proefkonijnen worden overgeleverd aan de tabaksindustrie?", klinkt het nog.