▶ ‘Kom ons redden. Er is overal water, we verzuipen echt’: gezin uit Pepinster deelt wanhopige video

“De stroming is zo krachtig dat de fundamenten van de huizen gedestabiliseerd zijn”, zegt de burgemeester van Pepinster, Philippe Godin.

Sommige gezinnen zijn de wanhoop nabij. Ze verspreiden noodkreten via sociale media. “Kom ons alstublieft redden”, zegt iemand in de video hierboven. “We zitten hier serieus in de problemen. Er is overal water, we verzuipen echt. Het hele huis is ondergelopen. Het water stijgt zienderogen. Er zijn kinderen bij ons.”

De civiele bescherming en de hulpdiensten proberen momenteel met bootjes mensen te evacueren. Sommigen wachten bang af op het dak van hun huis.

De onderstaande tweet geeft een beeld van de situatie voor en na de overstroming.

In Aywaille, eveneens in de provincie Luik, hebben de hulpdiensten deze ochtend het lichaam van een man aangetroffen in de kelder van zijn huis. Het gaat om een 50-jarige man. Dat meldt burgmeester Thierry Carpentier. Volgens de hulpdiensten probeerde de man zelf een oplossing te vinden voor het overstromingsprobleem in zijn huis en ging hij poolshoogte nemen in de kelder.

Net als in veel andere gemeenten in Luik blijft de situatie in Aywaille problematisch. “Het is moeilijk om de inwoners te evacueren”, zegt de burgemeester.