Koffiebonen waren in 10 jaar tijd nooit zo duur, en ook u zult dat voelen

Wat is er aan de hand?

De prijzen voor koffiebonen op de internationale markt swingen stilaan de pan uit. Voor een pond, of zo’n 450 gram, van de populaire arabica-koffiebonen bijvoorbeeld tel je vandaag 2,5 dollar (of 2,2 euro) neer. Aan het begin van 2021 lag de marktprijs maar half zo laag.

Waar komt die prijsstijging vandaan?

In Brazilië kregen de koffieboeren dit jaar te maken met de ergste droogteperiode in een eeuw, gevolgd door aanhoudende vriestemperaturen. La Niña, zoals dat koude weersfenomeen wordt genoemd, is in Zuid-Amerika nu al twee jaar op rij bron van een groeiende vrees dat het de aanbod en de kwaliteit van de koffiebonen zal beïnvloeden, tot grote zorg van de boeren en de handelaars, en dus ook de prijzen.

Daarnaast zijn er problemen om de koffie op zijn bestemming te krijgen. Een groeiende wereldeconomie en vraag naar transport heeft de prijzen van vrachtcontainers explosief doen stijgen en veroorzaakt een knelpunt in de scheepvaart. Volgens de Braziliaanse Raad van koffie-exporteurs, ’s werelds grootste koffieproducent en -exporteur, hebben handelaren steeds meer moeite om containers en schepen te boeken, met uitstel van levering als gevolg. Het exportvolume van koffie in oktober zou met 24 procent gedaald zijn ten opzichte van vorig jaar.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Landbouw hebben de drie grootste arabicaproducenten – Brazilië, Colombia en Ethiopië – dan weer te maken met een toename van koffieboeren die hun contracten niet naleven. Ze houden de bonen zelf bij en proberen die door te verkopen aan de huidige verhoogde prijzen.

En alsof dat allemaal nog niet genoeg was, kijkt Vietnam door de bezorgdheid over de nieuwe omikronvariant aan tegen een lockdown, waardoor de prijzen voor de robustabonen weer de lucht in schieten.

Wat betekent dat voor ons als consument?

Ook hier zal je binnenkort meer moeten betalen voor die espresso op restaurant of dat pakje koffie in de winkel. Door de hoge prijzen betaalt koffiebrander Rombouts dit jaar 31 miljoen euro meer voor hun koffiebonen. Dat vertelt CEO Xavier Rombouts bij De Tijd.

“Daardoor kunnen we niet anders dan dat door te rekenen aan de consument”, klinkt het. Rombouts heeft het bij de financiële krant ook nog over stijgende loon- en energiekosten. Op het einde van de rit zal de consument volgens hem 2 eurocent meer moeten betalen per tas koffie, en ‘tientallen centen’ extra voor een pak koffie in de supermarkt.