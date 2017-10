Koerdische groep verjaagt IS uit belangrijk olieveld in Syrië

De Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) hebben een van de grootste olievelden van Syrië in handen gekregen. Strijders van de SDF - die door de VS gesteund worden - lieten weten dat ze door een succesvol offensief tegen Islamitische Staat (IS) de controle hebben gekregen over het olieveld van al-Omar in de oostelijke provincie Deir el-Zor.

Het olieveld ligt ongeveer tien kilometer ten noorden van de stad al-Mayadin. Vorige week veroverde het leger van de Syrische president Bashar al-Assad al-Mayadin op IS. Het Syrische leger en de SDF strijden onafhankelijk van elkaar tegen IS. In de SDF werken Arabische en Koerdische milities samen.