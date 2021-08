Koen Pelleriaux (GO!) schiet nieuwe onderwijs-cao af

Pelleriaux kan zich niet vinden in het feit dat leerkrachten die vakbondsafgevaardigde zijn meer uren krijgen om hun vakbondstaken uit te voeren. Dat betekent dat ze ook minder uren voor de klas zouden staan.

“De maatregel kost 15 miljoen euro, goed voor ruwweg 300 voltijdse leerkrachten”, zegt Pelleriaux in De Tijd. “Als ik in tijden van hardnekkig lerarentekort tegen de directeurs van onze 26 scholengroepen moet zeggen ‘we gaan 300 voltijdse leerkrachten wegsnijden’, dragen ze mij buiten.”

De vakbonden weigeren voorlopig te reageren op Pelleriaux’ demarche. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wijst erop dat het akkoord “tot stand kwam met het GO! aan tafel”. “We hadden op vijf minuten zonder probleem met iedereen een akkoord kunnen hebben als we het hele budget gewoon in een lineaire loonsverhoging hadden gestoken. Maar we hebben onderhandeld over gerichte maatregelen die het lerarenberoep aantrekkelijker maken en die de onderwijskwaliteit versterken.”

De cao zou enkele maatregelen bevatten om de werkdruk van leerkrachten te verlichten, bijvoorbeeld door hen vrij te stellen van randtaken. Beginnende leerkrachten zouden extra ondersteuning krijgen en ook directies zouden op bijkomende steun kunnen rekenen.

Het ontwerp voor de nieuwe cao werd begin juli goedgekeurd door de Vlaamse regering. De tekst ligt nu ter goedkeuring voor bij alle sociale partners. Het GO! zal de tekst dus niet goedkeuren. Wat de andere sociale partners gaan doen, is nog niet duidelijk.