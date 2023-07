Koelkast met menselijke armen en benen gevonden in Albertkanaal

Dat bevestigt het parket van Luik woensdagochtend, na nieuws van Sudinfo. Een getuige had de drijvende koelkast opgemerkt en aan land gebracht. Daar merkte die een sterke geur op en verwittigde de politie.

Een team van de Scheepvaartpolitie was toevallig in de buurt en kon meteen een kijkje komen nemen. De agenten stuitten op twee menselijke armen en twee menselijke benen. Volgens de eerste vaststellingen behoren de ledematen toe tot eenzelfde persoon. Volgens SudInfo gaat het om een vrouw.

Een wetsdokter, het labo en de DVI (Disaster Victim Identification) kwamen dinsdag ter plaatse. De federale gerechtelijke politie van Luik voert het onderzoek naar de vondst. Dat belooft complex te worden: het is wel duidelijk waar de koelkast gevonden werd, maar niet waar die in het water is gegooid. Dat kan een heel eind verder stroomopwaarts al gebeurd zijn. Het is ook mogelijk dat de koelkast van een boot of uit een auto werd gegooid.

Serge Fillot, de burgemeester van Oupeye, is erg geschrokken van de ontdekking. “Ik ben geschokt dat zoiets in onze regio kan gebeuren. Als mens en als burgemeester hoop ik van harte dat de dader wordt gearresteerd en ter verantwoording wordt geroepen voor zijn daden. Ik hoop ook dat de familie op de juiste manier kan rouwen”, klonk het.