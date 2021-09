Koekjesdynastie casht stevig: zo maakte het geslacht Boone fortuin

Om die vraag te beantwoorden moeten we terug naar het Oost-Vlaamse Lembeke, jaren 30 vorige eeuw. Een dorp van amper 2.800 inwoners. Maar rond de kerktoren telt het wel – zoals ook elders in het Meetjesland – enkele speculoos- en peperkoekbakkerijen. Ene A. Boone begint er in 1928 op het dorpsplein zijn eigen fabriekje, met fleurige naam Edelweiss. Zijn florerende handel inspireert drie naamgenoten, de broers Henri, Jan en Emiel Boone. Zij gaan in 1932 even verderop van start. En net als de Boone van op het dorpsplein geven ze hun fabriek ook de naam mee van een mooie uitheemse bloem. De lotus, symbool van zuiverheid.

De Tweede Wereldoorlog strooit roet in het eten. Suiker en andere basisingrediënten van speculoos en peperkoek zijn schaars en dus gerantsoeneerd. De productie wordt willens nillens stilgelegd. Wanneer de Duitsers de deur uit zijn, wordt de fabriek weer opgestart. Maar omdat er niet genoeg geld is om én de peperkoek- én de speculooslijn te moderniseren, moeten de Boones kiezen. Het wordt speculoos. Stap voor stap zullen ze de markt veroveren.

Eerst dorp per dorp. Ze doen aan prospectie, trekken in een rode vrachtwagen rond met hun blikken koekjesdozen, geven kortingen, organiseren degustaties. Tot ze in de streek in bijna alle kruidenierswinkels liggen. Dan gaan ze verder. Tot in Brussel. Een van hun vertegenwoordigers daar zucht op een dag: “Nu kost een koffie al 1 frank. (Het begin van de jaren vijftig kent nogal wat inflatie, red.) Dan zouden ze er uit schaamte toch een koekje mogen bijgeven.”

Publiciteit uit de jaren 50. Beeld RV

Met de Expo 58 in het vizier ziet Jan Boone sr. wel iets in dat idee. In Lembeke verpakken ze hun speculoosjes voortaan niet langer enkel in grote dozen, maar ook individueel. Klanten krijgen op café en in de ‘patisserie’ voortaan een gratis Lotus-koekje bij de koffie. Het blijkt geweldige reclame en een dito strategie. Lotus Bakeries hanteert ze vandaag de dag nog altijd bij het veroveren van nieuwe markten in het buitenland.

Karel Boone – zoon van mede-oprichter Jan sr. – is de man van die deze internationale expansie op gang trekt. Hij is sinds acht jaar aan de slag bij Lotus wanneer hij in 1974 CEO wordt. 1974 is ook het jaar dat de Boones de handen in elkaar slaan met de familie Stevens, de Oostakkerse bakkers van de Corona-cakejes. Twee van Karels broers werken dan ook in het fusiebedrijf Lotus-Corona. Matthieu doet de verkoop en de marketing, Stanislas – Stany voor de vrienden – is operationeel directeur. Alleen de jongste van de vier, Johan, laat de speculoosjes voor wat ze zijn. Maar hij vult wel de gaatjes die ze veroorzaken: Stany heeft een tandartspraktijk, samen met zijn vrouw Hilde.

Karel Boone Beeld RV

In de loop van de jaren 80 zoekt een aantal familieleden de uitgang. “Ze konden zich niet meer vinden in de strategie”, vertelt Karel Boone in 1999 aan De Morgen. “Of ze wilden hun geld. Ik heb ze nog proberen te overtuigen. Maar als dat niet lukt, moet je de verstandige beslissing nemen en uit elkaar gaan. Ze wilden verkopen, maar niet tegen een lage prijs. Een beursnotering bood de beste oplossing.” Bij de introductie op de beurs in december 1988 noteert het aandeel 33 euro. Op het (recente) hoogtepunt eind augustus even 6.100 euro. Vandaag, na de verkoop door de familie à rato van 5.000 euro, nog 5.180 euro.

De familie is al die tijd aan de knoppen gebleven, dankzij een dubbel slot. De holding Bisinvest heeft 58,5 procent van de koekjesgroep in handen, terwijl de aandelen van die holding dan weer in een administratiekantoor zitten. In 2010 wordt die structuur iets vereenvoudigd en komen de meeste familiale aandelen in de Nederlandse Stichting Administratiekantoor van Aandelen Lotus Bakeries terecht. Zo’n stichting is een werkwijze om alle aandeelhouders bij elkaar te houden. Ze staan hun aandelen af aan de stichting in ruil voor niet-verhandelbare certificaten. Stany Boone, die het bedrijf in 1998 heeft verlaten wegens gezondheidsredenen, doet niet meer mee met het familiaal aandeelhouderssyndicaat. Zijn 8 procent aandeel is geleidelijk aan teruggebracht tot 5 procent.

Aan elkaar geklonken

“Sommige aandeelhouders hebben zich toen niet aangesloten, maar niet uit onvrede. Een stichting heeft voor- en nadelen. Wie niet instapt, heeft het voordeel van de vrijheid. Wie wel instapt, zit mee aan het roer van het bedrijf. Maar je zit ook aan elkaar geklonken”, zei huidig CEO Jan Boone daar onlangs over in Trends.

Karel Boone stopt in 2006 als CEO en vijf jaar later ook als voorzitter. Hij is een tijdlang (1996-1999) voorzitter geweest van de werkgeversorganisatie VBO en kreeg daarvoor in 2000 de erfelijke titel van baron. Helaas heeft hij drie dochters, zodat die lijn snel dreigt uit te doven Zijn broer Matthieu, met wie hij vele jaren samen Delftse tegeltjes verzamelt, neemt de CEO-fakkel over. In 2011 volgt de zoon van Matthieu, Jan Boone jr., op zijn beurt zijn vader op. Zijn aangetrouwde neef Jan Vander Stichele, gehuwd met Karels dochter Caroline, is voorzitter van de raad van bestuur. Zus Sofie, apothekers van beroep, zetelt eveneens in die raad.

Jan Boone is samen met Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert hoofdaandeelhouder van Club Brugge. Samen controleren ze 85 procent van de aandelen. Boone jr. komt in 2016 nogal ongelukkig in het nieuws, wanneer een man zich gewapend aanbiedt bij zijn vakantiehuis in Duinbergen (Knokke). Het blijkt de echtgenoot van Isabelle Maes, financieel directeur bij Lotus en minnares van Boone. De man wordt opgepakt, vrijgelaten en pleegt twee dagen later zelfmoord. Het huwelijk van Jan Boone en zijn toenmalige vrouw Inge Depoorter loopt op de klippen. Hij huwt nadien met Maes, vandaag CEO van de afdeling Natural Foods. Datzelfde jaar verliest hij ook zijn broer Steven, met wie hij een heel sterke band had.

Isabelle Maes (tweede van links) en Jan Boone (midden) Beeld RV

De families rond Karel, Matthieu en Johan controleerden voor de recente verkoop meer dan 90 procent van het familiale aandelenpakket. De vierde grote ‘familiale’ aandeelhouder is Anton Stevens, de enige resterende nazaat van de Corona-bakkers. Hij is vrijgezel en leeft samen met zijn moeder. De hele Lotus-clan stelt zich trouwens vrij bescheiden op, zo stelde Trends begin september vast. “In tegenstelling tot sommige andere gefortuneerde zakenfamilies zijn ze geen kasteelbewoners.” Karel Boone woont op de Zeedijk in Knokke, Matthieu in Lembeke, Jan jr. in Deurle en het koppel Jan Vander Stichele – Caroline Boone in Sint-Martens-Latem.

Er wordt wel verstandig gehuwd. “Benedikte Boone is de echtgenote van Francis Van Eeckhout, de afscheidnemende CEO en hoofdaandeelhouder van de beursgenoteerde bouwmaterialenfabrikant Deceuninck. Sofie Boone, de zus van CEO Jan, is zaakvoerder van een apotheek. Haar echtgenoot Joseph Baert is voorzitter van de raad van bestuur van Bekina, een laarzenproducent in de Vlaamse Ardennen. Evelien Boone, een dochter van Stanislas Boone, is getrouwd met Philippe Vandeurzen, de gedelegeerd bestuurder van De Eik, de patrimoniumvennootschap van de bekende zakenfamilie Van Waeyenberge. Haar broer Frederik was getrouwd met Annick Draelants, de CEO van de producent van zonnewering en rolluiken Harol in Diest. Frederik Boone is fractieleider van N-VA in Diest.”