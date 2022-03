Knuffels en vreugdetranen: Nieuw-Zeeland heropent na twee jaar zijn grenzen

Bijna twee jaar lagen de luchthavens van Nieuw-Zeeland er verlaten bij. Behalve een kortstondige reisbubbel met Australië bleven de grenzen van het land al die tijd dicht. Wie het land toch binnen kon, werd twee weken ‘opgesloten’ in een quarantainehotel.

Vandaag komt daar een einde aan. Voor het eerst sinds maart 2020 zijn donderdagochtend vroeg vliegtuigen vol Nieuw-Zeelanders geland op het tarmac van Auckland. Tientallen passagiers en hun geliefden werden herenigd in de aankomsthal van de luchthaven.

“Ik heb zes maanden op dit moment gewacht”, zei Steve (72) aan de Britse krant The Guardian. Hij stond vanmorgen te wachten op zijn verloofde Karin, die vanuit Australië gevlogen kwam. “Ik ben in de wolken. Het is heel moeilijk geweest. We hebben elke dag vijf uur getelefoneerd om het vol te houden.”

Aanvankelijk zouden de grenzen in november al heropenen, maar daar kwam de omikronvariant van het coronavirus een stokje voor steken. Deze week is het aantal besmettingen exponentieel toegenomen. Toch mogen Nieuw-Zeelanders vanuit de hele wereld nu weer terugkeren naar huis, zonder in zelfisolatie te gaan.

Voor veel Nieuw-Zeelanders is dit het einde van een lange en moeilijke reis. Velen waren al die tijd gescheiden van hun familie, zijn dierbaren verloren van wie ze geen afscheid konden nemen, of moesten belangrijke momenten missen.

“Voor veel mensen komt dit te laat”, zegt Justine Kirby van Grounded Kiwis, een belangengroep van Nieuw-Zeelanders die in het buitenland gestrand waren. “Het is ook heel persoonlijk voor mij: ik heb al bijna vier jaar geen familieleden meer gezien.”

De grens is nu open voor alle Nieuw-Zeelanders. Wie gevaccineerd is, moet niet langer in quarantaine. Een covid-test is wel vereist op dag 5 of 6 na aankomst, kondigde premier Jacinda Ardern maandag aan. In de komende maanden wordt bekeken wanneer toeristen en andere bezoekers weer welkom zijn.

