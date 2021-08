KMI waarschuwt voor ‘code oranje’: waar kan het onweren in ons land?

Vanaf de middag zijn er soms intense buien vanaf de Franse grens waarbij ook onweer mogelijk is. De maxima schommelen tussen 17 graden in de Hoge Venen en 22 graden in de Kempen.

Door de onweerachtige buien kan er lokaal tussen de 10 en 20 millimeter regen op een uur tijd vallen. Het kan ook hard waaien, met windstoten van 50 tot 60 km per uur.

In West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant, Brussel, Henegouwen en Waals-Brabant wordt vanaf 16 uur gewaarschuwd met code oranje. Aan de kust en in de andere provincies geldt code geel.

Bij code oranje is er grote kans op gevaarlijk of extreem weer, waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast. Dat kan heel lokaal zijn. “Wees voorbereid en volg raadgevingen op”, klinkt de waarschuwing.

Bij code geel is sprake van onweer met ofwel zware regenval, of hagelbuien, of rukwinden, of blikseminslagen, die lokaal voor overlast of schade kunnen zorgen.

In elke provincie wordt gewaarschuwd voor fellere buien en onweer. Waar en wanneer wordt het onweer voorspeld? Kijk hieronder naar uw regio.

. Beeld KMI

Vanavond zijn er nog (onweerachtige) buien, maar die buien trekken geleidelijk weg richting Duitsland. In het tweede deel van de nacht wordt het droger met opklaringen vanaf het zuidwesten. Vooral aan zee kan er wel wat meer bewolking blijven hangen en is de kans op een bui groter. De minima liggen tussen 10 graden in de Hoge Venen en 15 graden aan zee. De zuidwestenwind waait matig in het binnenland en vrij krachtig of krachtig aan zee.

Hoe wordt het weer de komende dagen?

Zondag is het behoorlijk winderig met een afwisseling van wolken en opklaringen. Er vallen nog een paar buien, maar het blijft vaak ook droog. De maxima schommelen rond de 20 graden in het centrum. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, met rukwinden van 50 tot 65 km per uur.

Maandag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met buien vanaf het westen en mogelijk met lokaal onweer in de namiddag en 's avonds. De maxima schommelen rond 19 graden in het centrum.

Dinsdag worden opklaringen verwacht, maar ook wolkenvelden met kans op enkele buien. Het wordt zo'n 21 graden in het centrum.

Woensdag is er droog weer met wellicht veel zon. De maxima klimmen dan plaatselijk tot 23 of 24 graden.

Donderdag wordt het vrij warm, tot 28 graden. Op het einde van de dag kan er mogelijk een bui vallen.