KMI kondigt vanaf vrijdagnamiddag code oranje af voor storm Eunice in drie provincies: dit zijn de verwachtingen

Bekijk. Huis in aanbouw stort in elkaar tijdens storm Dudley:

Wat zijn de verwachtingen?

Momenteel heeft het KMI voor heel het land code geel afgekondigd. Vrijdagnamiddag wordt dat voor de kust en de provincies Oost- en West-Vlaanderen en Antwerpen tijdelijk opgeschaald naar code oranje.

Een zware zuidwesterstorm nadert België. Het KMI verwacht dat de storm vrijdag tussen 14 en 15 uur en tussen 18 en 19 uur vooral het westen van ons land zwaar zal treffen. Het instituut sluit niet uit dat de kust en West-Vlaanderen tegen morgenochtend opgeschaald worden naar code rood.

Aan de kust zijn volgens het KMI rukwinden tussen 120 en 150 kilometer per uur mogelijk, in West-Vlaanderen tussen 100 en 140 kilometer per uur en in Oost-Vlaanderen en Antwerpen tussen 100 en 130 kilometer per uur. In de rest van het land blijft code geel gelden en zijn rukwinden mogelijk tot 120 kilometer per uur.

Het KMI benadrukt dat er rekening moet worden gehouden met schade die in bepaalde gebieden aanzienlijk kan zijn. Ook het verkeer kan ernstig gestoord worden.

Storm Dudley

Intussen is het hoogtepunt van storm Dudley voorbij. De hevige wind zorgde afgelopen nacht voor stormschade in verschillende delen van het land. Zo is er woensdagavond in Wetteren een woning in aanbouw ingestort. De hele woning klapte als een kaartenhuisje in elkaar, waarbij ook een aanpalend appartementsgebouw beschadigd raakte. Hier werd de gevel getroffen en ook de elektrische toegangspoort van de garages achter het flatgebouw werd bedolven onder de brokstukken. Gewonden vielen er niet.

De getroffen woning was nog een ruwbouw: muren en dak waren reeds afgewerkt, maar ramen en deuren werden nog niet geplaatst waardoor de wind vrij spel had. Beeld Didier Verbaere

Zowel Dudley als Eunice komt uit Engeland, waar windstoten tot 130 kilometer per uur mogelijk zijn. Ook onze buurlanden ontkomen er niet aan.

Nederland

In het Nederlandse Maassluis is tijdens de storm Dudley een boom op een rijdende auto gewaaid. Twee inzittenden moesten door de brandweer uit de auto worden bevrijd en zijn gewond overgebracht naar het ziekenhuis. In het Noord-Hollandse Oudkarspel belandde een auto in de greppel langs de Westelijke Randweg door de harde wind. De bestuurder raakte gewond, maar hoefde niet naar het ziekenhuis, aldus NH Nieuws.

In Den Haag is een boom op een geparkeerde auto terechtgekomen. Ook op andere plekken in Den Haag zijn bomen omgewaaid. In Alphen aan de Rijn waaide een dakrand los op het Wintererf door de wind, de brandweer heeft het dak vastgezet.

Het treinverkeer bij onze noorderburen is ernstig verstoord donderdagochtend.

Duitsland

Ook in Duitsland veroorzaakte Storm Dudley problemen. De brandweer in Berlijn heeft de noodtoestand uitgeroepen omdat ze volgens de Duitse krant Die Welt veelvuldig uit moest rukken wegens stormschade. Elders in het land zijn vluchten geannuleerd en rijden treinen niet.

Op de Brocken, de hoogste berg in het noorden van Duitsland, werden volgens de Duitse weerdienst in de nacht van woensdag op donderdag windsnelheden van meer dan 120 kilometer per uur gemeten, met één uitschieter naar 152 kilometer per uur. Ook elders in het land is volgens de weerdienst sprake van “windsnelheden met orkaankracht”.

In Berlijn heeft de brandweer het druk met omgewaaide bomen en losse dakpannen door Ylenia, zoals de storm in Duitsland genoemd wordt. Er zijn geen meldingen van gewonden. Wel werd rond 02.30 uur de noodtoestand uitgeroepen, omdat de brandweer zowat veertig tot vijftig missies tegelijkertijd uit moest voeren.

In de deelstaat Noordrijn-Westfalen zijn de scholen uit voorzorg gesloten, zodat kinderen niet naar buiten moeten. Scholieren in verschillende regio’s van Nedersaksen of Beieren hebben de mogelijkheid gekregen om een dag thuis te blijven. Verder zijn sommige dierentuinen, begraafplaatsen, markten en andere buitenlocaties dicht.