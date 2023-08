Klucht rond Zuma blijft duren: ex-president van Zuid-Afrika moest opnieuw de cel in, maar is er alweer uit

Ramaphosa’s besluit werd vrijdag van kracht en de samenloop van omstandigheden is velen niet ontgaan. “Wat een verrassing, hij (Zuma, red.) is de eerste die profiteert van een geheel nieuw beleid”, sneerde John Steenhuizen, de leider van Zuid-Afrika’s belangrijkste oppositiepartij. “Dit is een cynische manipulatie van het rechtssysteem.”

Onder de maatregel zouden 9.400 veroordeelden de gevangenis kunnen verlaten en onder huisarrest komen te staan. Maar Zuma lijkt inderdaad de eerste en voorlopig de enige die op vrije voeten komt.

Zuma, 81 jaar oud, was president van 2009 tot 2015. Hij werd in 2021 veroordeeld tot vijftien maanden gevangenisstraf omdat hij weigerde mee te werken aan een onderzoek naar corruptie onder zijn presidentschap. Maar hij bracht amper twee maanden door in zijn cel: om medische redenen werd hij voorwaardelijk vrijgelaten.

Dat gebeurde op gezag van een vertrouweling, Arthur Fraser, de voormalig directeur van de Zuid-Afrikaanse inlichtingendienst en het toenmalige hoofd van het gevangeniswezen. Het hoogste hof van beroep haalde vorig jaar echter een streep door het besluit van Fraser, en die uitspraak werd in juli van dit jaar bekrachtigd door het Hooggerechtshof van Zuid-Afrika. Zuma moest weer terug de gevangenis in.

Weer thuis

Zuma meldde zich dan ook vrijdagochtend om 6 uur bij de Estcourt Correctional Centre in de provincie KwaZulu Natal. Maar nadat zijn celstraf onder het nieuwe besluit van president Ramaphosa administratief was verwerkt, liep hij een uur later weer naar buiten, om in een colonne zwarte SUV’s weer terug te keren naar zijn landgoed Nkandla. Zijn thuiskomst werd gefilmd en op de Zuid-Afrikaanse televisie vertoond.

Volgens sommige commentatoren laadt president Ramaphosa de verdenking op zich dat hij een voormalige strijdmakker van het ANC, de vroegere bevrijdingsbeweging en de huidige regeringspartij, de hand boven het hoofd houdt. Het staatshoofd wordt zelf verdacht van corruptie, een beschuldiging die eerst werd geuit door dezelfde Arthur Fraser die Zuma om medische redenen uit het gevang losliet.

Fraser diende vorig jaar een aanklacht in tegen Ramaphosa. Die verzweeg in 2020 de diefstal van bijna 600.000 dollar aan contanten uit zijn boerderij Phala Phala bij de noordelijke stad Bela-Bela. De president zei het geld te hebben onvangen voor de verkoop van twintig koeien aan een Soedanese zakenman en in een bankstel te hebben verstopt. Daar werd het twee weken later uit gestolen, aldus Ramaphosa.

Met die verklaring maakte een commissie van juridische experts vorig jaar korte metten. Zo is onduidelijk hoe en waarom de Soedanees met zoveel geld het land binnen kwam, waarom hij zijn duurbetaalde koeien nooit heeft opgehaald en waarom Ramaphosa het geld niet gewoon op zijn bankrekening heeft gestort.

Vorig jaar december stemde het Zuid-Afrikaanse parlement, waarin Ramaphosa’s ANC de meerderheid heeft, tegen de afzetting van de president. Er waren 214 stemmen tegen, 148 voor en 2 onthoudingen.