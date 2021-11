Klimaatverandering is nu ook te merken in je wijnglas: ‘Dat de prijzen uiteindelijk stijgen is onvermijdelijk’

Door late vorst en een meeldauwuitbraak was het een rampzalig jaar voor Franse wijngaarden. De Fransen spreken van het slechtste oogstjaar ooit, en dat gaan we merken in de portemonnee.

Door nachtvorst in het merendeel van het land en een uitbraak van meeldauw in de overige gebieden is in haast heel Frankrijk op zijn minst een deel van de druivenoogst verwoest. Normaal staat het land van de champagne, sauvignon blanc en chardonnay bovenaan op de lijstjes van wijnexporteurs, maar dit jaar halen ze dat bij lange na niet. Franse wijnboeren beginnen zich af te vragen of de eeuwenoude industrie wel opgewassen is tegen de klimaatverandering.

Ook Lidewij van Wilgen, eigenares van de wijngaard Terre des Dames in de zuidelijke regio Languedoc, kan maar weinig wijn maken dit jaar. “Door klimaatverandering zie je steeds eerder scheuten uit de druiventakken groeien, maar die jonge blaadjes en knoppen zijn nog erg kwetsbaar. In de nacht van 7 op 8 april vroor het 7 graden, fataal voor een groot deel van mijn druiven. Een paar jonge plantjes heb ik moeten weggooien.”

Ook de wijnregio’s Bordeaux en Bourgogne hebben een groot deel van hun oogst gedag moeten zeggen door nachtvorst en meeldauw. In totaal mist Frankrijk zo’n 30 procent van de normale druivenoogst. Van Wilgen is zo’n 40 procent kwijt. “Van één druivensoort die ik gebruik voor speciale witte wijn voor een driesterrenrestaurant was 98 procent verwoest. Normaal oogsten we zo’n tweehonderd kistjes druiven, maar nu hebben we er maar vier uit kunnen halen.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Terre des Dames (@terre.desdames) op 2 Nov 2021 om 7:14 PDT

Op de lange termijn heeft een rampjaar als dit vooralsnog niet zo veel gevolgen, vertelt Van Wilgen. “Wijnranken kunnen wel tegen een stootje. Dit jaar groeiden er dan wel geen druiven aan, maar volgend jaar beginnen we gewoon opnieuw.” Ook heeft ze nog genoeg wijnen in voorraad om het jaar financieel door te komen.

Klimaatverandering

“Waar ik me echt druk om maak, is de klimaatverandering. Ik onderhoud deze wijngaard nu al twintig jaar en heb het klimaat gewoon zien veranderen”, zegt ze. “We oogsten de druiven steeds eerder en door de warme temperaturen wordt de alcoholgraad in onze wijnen ook steeds hoger.” Ook wordt haar wijngaard almaar vaker getroffen door extreem weer. “In 2020 hadden we een hittegolf waardoor een deel van de oogst doodging. De opa’s in het dorp vertelden dat ze nog nooit zoiets gezien hadden.”

“We zullen ons moeten aanpassen als we als wijnmakers willen blijven bestaan. Als een deel van de oogst mislukt, betekent dat niet minder werk voor ons. Halfvol of vol, een tank met wijn kost evenveel tijd en liefde om te verwerken.” Van Wilgen is van plan om de ranken die afgelopen jaar het hardst getroffen zijn dit jaar later te snoeien. Ze hoopt dat ze zo later uitschieten en een eventuele late vorst kunnen doorstaan.

Stijgende prijzen

Het leven voor wijndrinkers wordt dus wellicht duurder. “Dat de prijzen van Franse wijnen uiteindelijk stijgen is onvermijdelijk”, zegt wijnkoper Jaap Kwast. “Als je minder produceert, maar je wel de productiemiddelen en medewerkers moet betalen, moet je je prijs wel verhogen.”

Hoe groot gaat die stijging dan zijn? “Mensen hebben het over een stijging van 25 procent, maar dat lijkt me bijzonder. Volgend jaar is er waarschijnlijk weer een normale hoeveelheid wijn.”

Wanneer de prijs gaat stijgen, is nog onzeker. Kwast: “In samenwerking met de producenten gaan wij als wijnkopers bekijken wat er met de prijs moet gebeuren. We kijken ook naar de timing. Met kerst wordt er veel wijn gekocht, dan wil je wel een aantrekkelijke prijs houden. Toch zullen sommige producenten met een hoge doorloop er niet aan ontkomen dat ze duurder worden.”

Toch krijg je niet minder wijn voor je geld, stelt de wijnkoper gerust. “Europa heeft nog mooie en lekkere wijnstreken, die niet getroffen zijn door deze problemen. Het zuiden van Italië en Spanje heeft een prima druivenoogst gehad. Ik denk dat we naar hartenlust kunnen blijven drinken zonder onze portemonnee te moeten legen.”