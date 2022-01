Klimaatverandering doet zeespiegel stijgen. En dus wordt kustappartement onverkoopbaar, stelt fiscaal ambtenaar

Als we de fiscus mogen geloven, zoekt men aan de Belgische kust maar beter snel hogere oorden op. Hij verwerpt de kosten voor een appartement aan zee omdat... door de klimaatopwarming de zeespiegel zal stijgen, en het gelijkvloersappartement onverkoopbaar zal worden. Fiscaal expert Michel Maus (VUB) laat zijn licht schijnen op het voorval.

“Dit betekent eigenlijk dat we best beginnen met de ontruiming van de volledige Belgische kustlijn”, klinkt het sarcastisch bij Maus. “Van een fiscaal ambtenaar die een officiële en dus overheidsbeslissing op papier zet, mag je toch een beetje ernst verwachten.”

Dat belastingplichtigen soms erg creatief kunnen zijn om kosten in te brengen, is bekend. Maar ook de fiscus wordt inventiever in het verwerpen van bepaalde fiscale aftrekposten, zo ondervond fiscalist Michel Maus afgelopen week in een dossier van een cliënt. “Eerst moest ik er nog om lachen, maar eigenlijk is dit schrijnend. Van een fiscaal ambtenaar die een officiële en dus overheidsbeslissing op papier zet, mag je toch een beetje ernst verwachten...”

Het dossier betreft volgens Maus een klassieke situatie van een vennootschap die als eigenaar van een investeringseigendom aan zee (in De Haan) de aankoopprijs en eventuele renovatiekosten afschrijft. “Belangrijk hierbij is te kunnen aantonen dat de investering tot doel heeft inkomsten te verkrijgen of te behouden”, aldus Maus. “Redelijkerwijs moet het eveneens om een verstandige investering gaan die op termijn tot een meerwaarde kan leiden, die ook kan worden belast.”

Het is hier dat de fiscus een punt van discussie ziet. “Het is niet omdat de waarde van het onroerend goed vandaag hoger is dan bij de aankoop, dat dit nog steeds het geval zal zijn bij een eventuele verkoop in de toekomst, stelt de controlerende ambtenaar. “De bewezen klimaatverandering voorspelt met een aan zekerheid grenzende voorspelbaarheid dat de zeespiegel met minstens een meter zal stijgen, waardoor het onroerend goed in De Haan zelfs niet meer bewoonbaar zal zijn, laat staan verkoopbaar”, zo luidt de toch best angstaanjagende argumentering waarmee de ingebrachte kosten worden verworpen.

Dat de fiscus het aspect ‘verstandige investering’ bekijkt, vindt Maus aanvaardbaar. Maar de argumentering noemt de prof fiscaliteit aan de VUB “bullshit”. “Dit betekent eigenlijk dat we best beginnen met de ontruiming van de volledige Belgische kustlijn. En iedereen daar maar beter een jacht koopt...” Volgens Maus heeft de fiscus juridisch geen voet om op te staan. “Dat had hij bijvoorbeeld wel ware de aankoopprijs veel te hoog geweest en had het investeringspand niet de waarde die ervoor werd betaald. Maar dat is hier niet aan de orde.”

De fiscus houdt het voorlopig bij een korte reactie: “Aangezien we hier maar een fragment van de motivering zien, kunnen we geen inhoudelijke reactie geven zonder het dossier in kwestie te kunnen identificeren en de volledige motivering te kunnen beoordelen. Het vermelde argument maakt in elk geval geen deel uit van de standaardmotiveringen die we voorstellen aan de medewerkers.”