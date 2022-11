Klimaattop Egypte is er nog niet uit, klimaatschadefonds opgenomen in concept-slotverklaring

Dat blijkt uit een tweede versie van de concept-slotverklaring van de top die de Egyptische voorzitter Sameh Shoukry zaterdagmiddag liet uitgaan. De slotverklaring (de zogenaamde ‘cover decision’) is de overkoepelende neerslag van de deals die op COP27 worden bereikt. Alle bijna 200 landen moeten met zo’n slottekst instemmen.

De huidige versie maakt melding van een fonds dat landen moet helpen om de gevolgen op te vangen van klimaatgerelateerde rampen, zoals overstromingen, droogte en cyclonen (‘loss and damage’ in jargon). Indien aangenomen zou het een doorbraak zijn: klimaat-kwetsbare ontwikkelingslanden vragen al dertig jaar om zo’n fonds, en het thema domineerde afgelopen twee weken alle discussies op COP27.

Europese draai

Het zou blijkens de tekst vooralsnog alleen gaan om het besluit tot oprichting van zo’n klimaatcompensatiefonds. Alle gevoelige details – met name de vraag welke landen straks moeten bijdragen en welke zullen ontvangen – zouden na afloop van de top door een commissie moeten worden uitgewerkt, waarna de zaak later (wellicht op de volgende klimaattop COP28 in Dubai) kan worden beklonken.

De draft vermeldt wel dat het fonds bedoeld is voor ontwikkelingslanden, en dat ontwikkelde landen (en internationale financiële instellingen) moeten bijdragen. Daarmee lijkt het Egyptische voorzitterschap aan te sluiten bij een eerder voorstel voor een klimaatcompensatiefonds van de G77, een groep van 134 ontwikkelingslanden, maar een daarop voortbouwend tegenvoorstel van de Europese Unie te negeren.

Rijke, ontwikkelde landen zoals de VS en EU hebben zich altijd verzet tegen een loss and damage fund, uit vrees voor open-einderegelingen en aansprakelijkheid. Deze week maakte de EU een draai (de VS niet) en zei oprichting van een fonds te steunen, mits ook opkomende landen als China en Saoedi-Arabië bijdragen en alleen de meest kwetsbare landen voor steun in aanmerking komen. Het valt dan ook niet te verwachten dat de EU en de VS het huidige voorstel zullen slikken.

‘Parijs’ lijkt nog ver

Grote zorg was er zaterdag bij veel partijen, en zeker de EU, over wat het concept-slotakkoord nu meldt over de belangrijkste kwestie: de enorme kloof die gaapt tussen de huidige klimaatplannen van landen en de afname van de uitstoot van broeikasgassen die nodig is om het doel van Parijs, maximaal 1,5 graad temperatuurstijging, nog te halen – en daarmee de ergste gevolgen van de opwarming te voorkomen.

Voorzitter Shoukry beklemtoonde zaterdag dat zijn concept-tekst het doel van 1,5 graad ‘in leven’ houdt, maar dat is volgens insiders een lege frase die verhult dat de tekst weinig meer doet dan herhalen wat vorig jaar al op COP26 in Glasgow werd afgesproken. Er staat alleen in dat landen hun emissiedoelen voor 2030 moeten verhogen, maar niets over het feit dat hun uitstoot veel sneller omlaag moet. Ook zegt de tekst niets over de door veel landen (en ook de EU) gewenste uitfasering van alle fossiele brandstoffen, alleen over de afbouw van kolen.

De EU liet zaterdagochtend al weten zeer bezorgd te zijn over het gebrek aan voortgang op het gebied van mitigatie. Het gevaar dreigt dat de slotverklaring van Sharm el-Sheikh nog zwakker wordt dan die van Glasgow. EU-onderhandelaar Frans Timmermans dreigde dat de EU zou weglopen als er geen resultaat uitkomt ‘dat recht doet aan waar de wereld op wacht, namelijk dat we iets doen aan deze klimaatcrisis’. Liever geen besluit dan een slecht besluit, aldus Timmermans.