Klimaatprofessor Van Ypersele: ‘Wie doemdenken aanwakkert bedient de fossiele industrie op haar wenken’

Na een tweede mislukte poging om voorzitter van het VN-klimaatpanel te worden is Jean-Pascal van Ypersele (66) ontgoocheld maar veerkrachtig. Dat is ook hoe hij de klimaatcrisis beleeft. Even triest als strijdbaar. ‘Jongeren die het hoofd laten hangen en geen kinderen willen, breng ik op andere gedachten.’

Twee keer tijdens ons gesprek krijgt klimaatwetenschapper Jean-Pascal van Ypersele (UCLouvain) het moeilijk. Wanneer de hittedoden en de positie van jongeren in de klimaatcrisis aan bod komen. Na ruim veertig jaar in de frontlinie van het klimaatonderzoek en de loopgraven van de klimaatonderhandelingen is de Belg met internationale faam dan toch niet onverschillig geworden. Maar als het gaat over zijn recente vruchteloze poging om voorzitter te worden van het VN-klimaatpanel (IPCC) borrelen er geen grote emoties op. “Ik ben nochtans wel erg ontgoocheld”, zegt de professor, die eerder voor het panel van klimaatwetenschappers werkte. “Maar misschien kan ik er beter tegen want het is al de tweede keer dat ik dit meemaak.” (lacht)

Nadat u in 2015 ook al een gooi naar het voorzitterschap hebt gedaan, bijt u opnieuw in het zand na een intensieve campagne. Hoe lastig is het dat een Britse oudere man, Jim Skea (69), met de eer gaat lopen?

“Het is een grote opdoffer, zeker omdat ik het niet haal van een andere oudere witte Europese man. Het IPCC (dat de beste wetenschappelijke inzichten over de opwarming van de aarde samenbrengt, BDB) heeft nood aan meer vrouwen uit het Zuiden aan de top. Mocht de Braziliaanse kandidate Thelma Krug de nieuwe voorzitter zijn geworden, dan was ik graag haar vicevoorzitter geworden. Maar ik had er geen idee van dat Jim, de oudste kandidaat, zoveel stemmen kon halen. Daardoor verloor ik ook mijn kans om vicevoorzitter te worden. Want een duo van twee oudere Europese mannen is al helemaal onwaarschijnlijk. Het is dus een dubbele teleurstelling.”

Speelt het mee dat ons land zich op Europees niveau vaak terughoudend opstelt in klimaatbeleid omdat er geen eensgezindheid is tussen beleidsniveaus?

“Die verkiezing is heel politiek, maar de Belgische klimaatpolitiek zou niet mogen meespelen. Al weet niet wat de doorslag gaf. Ik weet alleen dat ik van de 160 landen maar 24 stemmen kreeg. Daar zaten meerdere landen uit het Zuiden bij. Ik heb dus weinig Europese steun gekregen. Noch Charles Michel noch Frans Timmermans heeft me dan ook gesteund en de Europese diplomatieke diensten hebben mij niet geassisteerd. Krug en Skea hadden wel sterke diplomatieke steun. De Britten hebben ook hun banden met de Commonwealth en sterke relaties met veel landen door handel en ontwikkelingssamenwerking. Dat primeert soms op klimaat. Het Verenigd Koninkrijk besloot recent zelfs zijn klimaatfinanciën terug te dringen en nieuwe olieboringen in zee toe te laten. Ik hoop dat Jim daar kritiek op zal geven.”

Wat zijn de uitdagingen voor het IPCC?

“Relevanter worden en meer gehoord worden. Daarom heb ik bepleit om ‘technical papers’ over deelthema’s te publiceren. Dat kan sneller en in kortere documenten dan de dikke rapporten die meerdere jaren vergen. Zo kunnen wetenschappers politici directer bijstaan. Ook een rapport waarin onderzoekers de klimaatcrisis verbinden met de VN-doelen voor duurzame ontwikkeling zou het klimaatpanel extra relevant kunnen maken. Het kan beleidsmakers helpen om duurzame ontwikkeling, klimaat en biodiversiteit samen aan te pakken.”

Hebt u al nieuwe plannen?

“Nee. Ik ben nog aan het bekomen. Maar ik ga geen aardappelen kweken in mijn tuin. (lacht) Ik zou graag iets internationaal doen. Geen job, want als emeritus hoef ik niet betaald te worden. Maar ik wil mijn ervaring ten dienste stellen van de internationale gemeenschap.”

Ambieert u geen plek in de politiek?

(lacht) “Ja, dat is ook een idee. Ik sluit het niet uit. Maar ik zou alleen in de politiek stappen voor een positie van waaruit je verandering kan forceren. Dus niet in een regionaal of nationaal parlement. En als ik aan partijpolitiek begin, zal dat deuren openen maar ook andere sluiten. Daarom betwijfel ik of ik het ook echt zou doen.”

Er is te weinig naar al die wetenschap van het IPCC geluisterd, hoor je vaak. Klopt dat?

“Ja en nee. Leiders hebben de conclusies gehoord en er is daardoor meer klimaatbeleid. Maar er is niet echt geluisterd. Je kan de crisis alleen bedwingen als iedereen uit zijn silo komt. Maar in werkelijkheid luistert de politiek naar het klimaatpanel op maandag, naar de industrie op dinsdag en naar de armoedeverenigingen op woensdag. Je moet dat allemaal met elkaar verbinden. Ook de ministers van economie en van gezondheid zouden met klimaat en biodiversiteit moeten bezig zijn. Die boodschap is niet doorgedrongen.”

Sommigen stellen dat de voorspellingen van het IPCC nu te conservatief blijken, anderen verwijten het panel alarmisme.

“Dat bewijst dat we juist in het midden zitten. Het IPCC maakt syntheses op basis van bestaand onderzoek. Uitschieters worden dan automatisch afgevijld. Je vindt dus zeker studies waarin hogere of net lagere temperaturen of zeespiegelstijgingen voorspeld staan. Maar het panel werkt al ruim dertig jaar met onzekerheidsmarges. De evolutie van onder andere temperatuur, zeespiegel, intensiteit van stormen enzovoort in die periode liggen binnen die marges. De voorspellingen komen jammer genoeg precies uit.

“Ik moet nu denken aan de zomer van twintig jaar geleden, toen Le Soir mij belde voor commentaar op de hittegolf in ons land. Toen deed ik een van mijn meest juiste en trieste voorspellingen. Ik zei dat er wellicht tussen de 1.000 en 1.500 Belgen zouden sterven. (met betraande ogen). Zes maanden later toonden de cijfers van Sciensano dat het er zo’n 1.250 waren.”

Deze zomer brengt bijna dagelijks een nieuw weerextreem. Gaat het nog harder dan gedacht?

“Sommige collega’s vermoeden een versnelling maar ik acht het erg waarschijnlijk zij het mis hebben. Als er al een versnelling is, is het een erg kleine. We zitten vooral gewoon verder in de tijd, verder op de curve. Maar dat wil niet zeggen dat de impact van de opwarming versnelt.”

De hittegolven in de Atlantische Oceaan en het gebrek aan ijs op Antarctica zijn statistisch toch zware afwijkingen?

“Ja, daarover ben ook wel wat verrast. Maar je moet opletten welke conclusies je uit die anomalieën trekt. Zo weten we dat meer dan 90 procent van de toegevoegde energie die in het klimaatsysteem opgeslagen is in de oceanen zit. Zo bizar is het dan niet dat er een mariene hittegolf ontstaat wanneer er bijvoorbeeld door El Niño (een natuurlijk opwarmend fenomeen in zee, BDB) een kleine massa van relatief warm water opduikt. Je hebt ook een zeer lange periode aan degelijke data nodig om een gebeurtenis te interpreteren. Dat is niet altijd voorhanden. De eerste satellietmetingen van het ijs op Antarctica zijn maar gestart in 1979. Vijftig jaar is statistisch gezien niet lang. Ik ben er dus niet van overtuigd dat we zeker weten dat wat je nu ziet op Antarctica nooit is gebeurd.”

Klimaatwetenschapper Katherine Hayhoe (Texas Tech University) stelt : ‘Het goede nieuws is dat we dankzij beleid niet meer op weg zijn naar een opwarming met 4 graden of meer. Het slechte nieuws is dat we het tempo en de omvang van de klimaatverandering hebben onderschat.’

“Ik ben het ermee eens dat mensen die de IPCC- rapporten niet lazen onderschatten hoe groot de impact al kan zijn bij een opwarming van ongeveer 1 graad, zoals we nu zien. Maar ik zou er niet zo zeker van zijn dat we de ergste scenario’s hebben afgewend. Tot 2100 mogelijk wel, maar voor wie na 2100 en in 2200 zal leven durf ik mijn hand niet in het vuur steken dat de opwarming niet boven de 3 graden klimt. Zo wordt er nu nog nieuwe fossiele brandstofinfrastrucuur opgezet die nog tientallen jaren zal draaien. Het Klimaatakkoord van Parijs is gebaseerd op slechts vrijwillige beloftes, er is nauwelijks visie op lange termijn en de meeste plannen zijn gebaseerd op laaghangend fruit plukken terwijl we alle sectoren zeer grondig zouden moeten transformeren.”

Tonen recente extremen niet vooral hoe de klimaatontwrichting een non-lineair proces is, waarbij alles een hele tijd gestaag verandert, tot het ineens uit de hand loopt?

“Er zitten inderdaad veel non-lineaire fenomenen in het klimaatsysteem. Maar laat je niet afschrikken door mensen die beweren dat we daarom in heel erge vicieuze cirkels belanden. Neem de stelling dat als de permafrost in Siberië smelt, waardoor er erg veel methaan (een sterk broeikasgas, BDB) vrijkomt, dat plots het einde van de wereld zou betekenen. Het zou zeer problematisch zijn, maar het klimaatsysteem is enorm complex. Er spelen altijd meerdere processen tegelijk. Zo weten we dat als de temperatuur op aarde verdubbelt, wat hopelijk niet gebeurt, de hoeveelheid energie die uitgestraald wordt naar het heelal vermeerdert met factor zestien. Hoe warmer het hier wordt, hoe meer energie er ook weggestraald wordt en dat in een exponentiële curve. Dat non-lineaire proces werkt als een rem op de temperatuurstijging.”

Er is nu om de haverklap extreem weer in het nieuws. Vreest u geen gewenning bij het publiek?

“Ja, dat lijkt me een risico. Maar als je niet meer over de werkelijkheid bericht, is er het nog grotere risico dat we niet op de hoogte zijn van de situatie. In mijn communicatie vul ik informatie over de gevaren van de klimaatcrisis wel zoveel mogelijk aan met informatie over wat wij kunnen doen, ook structureel. Toegegeven, niet alle maatregelen en oplossingen maken echt een verschil. Maar ook de kleine acties hebben nut en verdienen aandacht. Vele kleine beekjes vormen één grote rivier.”

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres zegt dat de aarde niet langer opwarmt maar kookt. Auteur en activist Rebecca Solnit, oprichter van het klimaatproject Not Too Late, maant net aan om te stoppen met doemdenken omdat dat klimaatactie afremt.

“Ik ben het eens met de stelling dat het niet te laat is. We moeten dat idee overboord gooien want ik merk dat veel jongeren daardoor alleen nog een klimaatdepressie en kinderloos blijven als enige toekomstbeeld zien. Wie doemdenken propageert, verstevigt ook de status quo en bedient zo wie zeker geen verandering wil, zoals de fossielebrandstofindustrie. Want als het toch al te laat is, heeft het geen zin nog iets te veranderen of om politici aan te manen tot actie. Ik zou zelfs niet verbaasd zijn mocht blijken dat oliegiganten doemdenken stimuleren omdat het hen zo goed uitkomt. Maar we hebben onze toekomst in handen en kunnen veel meer doen dan we denken.

“De uitspraak van Guterres had ik zelf niet gedaan, maar ik vind dat je dat naast zijn vele andere verklaringen over de klimaat- en biodiversiteitscrisissen moet zien. Hij slaagt er fantastisch in om de aandacht van de wereld erbij houden. De ene keer wijst hij op de vele jobs die de groene transitie kan opleveren, de andere keer wat de biodiversiteit ons allemaal biedt. Alleen mocht de verklaring over het kookpunt de enige zijn van de laatste zes maanden zou dat een probleem zijn.”

U hebt veel contact met jongeren in de hele wereld. Hoe spreekt u met hen over de toekomst?

(stilte) “Ik ben erg begaan met jongeren en in mijn volgende rol zou ik het liefst iets doen met of voor jongeren. Het is erg normaal dat velen kwaad zijn. De oudere generaties hypothekeren hun toekomst. Dankzij het onderzoek van Wim Thiery (VUB) zit dat thema in het laatste IPCC-rapport. Onder andere met een treffende grafiek die toont hoeveel meer extreem weer de kinderen en jongeren van nu zullen meemaken in vergelijking met hun ouders. (krijgt tranen in de ogen) In mijn gesprekken met hen zeg ik dat kwaadheid terecht en onvermijdelijk is, maar dat het erom gaat die om te zetten in energie om te handelen.

“En zij die denken dat er geen toekomst is en die daarom geen kinderen willen, probeer ik op andere gedachten te brengen. Ik vertel hen dat het een probleem is wanneer alleen zij die voor de status quo zijn en enkel op korte termijn denken nog kinderen krijgen. Dat net hun kinderen zouden opgroeien met een sterk besef van het probleem en we vooral zulke mensen nodig hebben. De grote meerderheid van hun kinderen zou een positief verschil kunnen maken. Vaak antwoorden ze me dat ze het zo nog niet hadden bekeken. En ik weet dat er door mij zo al kinderen zijn geboren die er anders niet waren geweest. (lacht) Wat mijn toekomst ook brengt, mijn dialoog met jongeren zal ik altijd voorzetten.”