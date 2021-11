Klimaatopwarming doet albatrossen scheiden

Wetenschappers volgden gedurende vijftien jaar meer dan 400 koppels op de Falklandeilanden, waar ruim 15.000 koppels wenkbrauwalbatrossen broeden. Het aantal koppels dat uit elkaar ging varieerde van minder dan 1 procent tot bijna 8 procent, en de onderzoekers zagen een duidelijk verband tussen het aantal ‘echtscheidingen’ en de temperatuur van het zeewater.

De vogeltrouw geldt niet in goede én kwade dagen. De nummer één reden om uit elkaar te gaan is een mislukt broedsel. Dat is volgens de onderzoekers een van de verklaringen voor het verband met warmer zeewater. “Warmer water is doorgaans minder voedselrijk”, licht auteur Francesco Ventura (Universiteit van Lissabon) toe. “En dat maakt het lastiger om succesvol een jong groot te brengen.”

Maar ook wanneer ze rekening hielden met broedsucces liepen er in jaren met warmer water nog steeds meer relaties op de klippen dan je zou verwachten. De wetenschappers zien daarvoor twee mogelijke verklaringen. “Wanneer het moeilijker is om aan voedsel te geraken, kan dat ertoe leiden dat man en vrouw niet op hetzelfde moment aankomen in de broedkolonie, met mogelijk een scheiding tot gevolg”, zegt Ventura. Daarnaast vermoeden de wetenschappers dat de moeilijkere omstandigheden de koppels stress bezorgen. Het is mogelijk dat het vrouwtje daardoor het onschuldige mannetje de bons geeft.

De impact op de bestudeerde albatroskolonie lijkt beperkt. “Er zijn partners genoeg”, zegt Ventura. “Voor kleinere kolonies kan dit effect wel problematisch zijn.”