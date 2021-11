Klimaatdoelen niet gehaald? Dan binnenkort minder bonus voor toplui van Bpost

Bpost moet onze brieven en pakjes groener bezorgen in de toekomst. Dat is de bottomline van het nieuwe charter dat minister De Sutter vandaag voorstelt in de Kamer. Ze geeft een voorbeeld: we zijn met zijn allen meer pakjes gaan bestellen, dus moet ook het bezorgen daarvan minder vervuilend gebeuren, bijvoorbeeld door het wagenpark van Bpost te vergroenen. Concreet moeten alle wagens van het bedrijf op groene elektriciteit rijden tegen 2030.

Opvallend is de manier waarop minister De Sutter en Bpost dat hopen te bereiken: door klimaatdoelstellingen te koppelen aan de bonussen die topmanagers bij het bedrijf krijgen. “Wat mij betreft, kan dat zijn hoeveel zonnepanelen zij leggen op de gebouwen, met hoeveel procent de CO2-uitstoot wordt verminderd, enzovoort”, zegt de minister.

Welk aandeel van de bonus precies gelinkt zal worden aan de klimaatdoelen, is nog voer voor onderhandelingen. Maar dat de link er komt, staat vast. Ook bij Proximus zal vanaf volgend jaar 5 procent van de bonus bepaald worden door de hoeveelheid CO2 die het bedrijf weet te besparen.

Minister De Sutter haalt het idee uit de privésector, waar de bonussen van topmanagers al langer gekoppeld worden aan bepaalde (duurzaamheids)doelen. Dat beaamt professor beloning en duurzaamheid Xavier Baeten (Vlerick Business School), die onderzoek doet naar remuneratie. “Zo’n 60 procent van de grote Europese bedrijven linken die bonussen aan indicatoren van duurzaamheid”, zegt hij. “Kijken we puur naar milieugerelateerde indicatoren, dan is dat zo’n 14 procent.”

Is het een goed idee? “Onderzoek toont dat het zeker impact heeft en dus leidt tot duurzamer beleid”, zegt Baeten. “Maar er zijn wel twee belangrijke voorwaarden: de criteria waaraan je toetst, moeten duidelijk meetbaar zijn. Daarnaast moeten de doelstellingen voldoende ambitieus zijn en gelinkt aan de strategische doelstellingen van het bedrijf. Dus niet een opsomming van allerlei kleine, makkelijk te bereiken doelstellingen. Mijn advies zou zo zijn om ongeveer een derde van de bonus afhankelijk te maken van duurzaamheidsdoelstellingen.” (CG/PG)