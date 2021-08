Klimaatcrisis maakte dodelijke overstromingen ‘tot negen keer meer waarschijnlijk’

Het KMI, Duitse en Nederlandse weerdiensten en Amerikaanse experts namen deel aan de internationale studie op initiatief van de World Weather Attribution Group, die uitzoekt hoezeer de opwarming het weer beïnvloedt.

Het is de eerste attributiestudie over de recente ramp en ze levert nieuw hard bewijs dat het de uitstoot van broeikasgassen is die extreem weer erger maken, zoals het VN-Klimaatpanel onlangs ook bevestigde.

De in juli getroffen regio’s zijn wel te klein om tot betrouwbare resultaten te komen. Daarom hebben de onderzoekers het gebied uitgebreid met delen van Frankrijk, Nederland, Zwitserland en Luxemburg.

En dan wordt duidelijk dat de recente extreme regenval zich vaker voordoet door de opwarming. Door de klimaatverandering is de kans op zo’n gebeurtenis in het bestudeerde gebied 1,2 tot 9 keer groter geworden. Ook is daardoor de extreme neerslag 3 tot 19 procent intenser geworden.

Nog een onderzoek, gepubliceerd in vakblad Geophysical Research Letters, toont dat stormweer dat gepaard gaat met extreme regenval tegen het einde van de eeuw veertien keer vaker zal voorkomen in ontwikkelingslanden en zich ook in onze noordelijke streken meer en meer zal voordoen.

Niet alleen de grotere luchtvochtigheid door de opwarming speelt mee, maar vooral de vertraging van de straalstroom. Omdat het temperatuurverschil tussen tropische en noordelijke streken kleiner wordt, verliest die aan vaart waardoor regenzones langer blijven hangen, zo bevestigt deze studie.