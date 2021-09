Klimaatbetogers staan opnieuw op: eerste mars sinds coronacrisis op 10 oktober

Wanneer ging de laatste grote Klimaatmars door?

Het is van 2019 geleden dat duizenden mensen zich in Brussel verzamelden voor het klimaat. Toen ging het om 15.000 betogers. De grootste klimaatmars in ons land ooit trok eind 2018 nog ruim 70.000 mensen naar de hoofdstad.

Door de coronapandemie waren massaprotesten lange tijd niet mogelijk, maar op 10 oktober wil de Klimaatcoalitie – een vzw die ongeveer 85 organisaties verenigt – een nieuwe grote klimaatmars organiseren.

Waarom komen ze binnenkort opnieuw op straat?

De Europese top van 21 en 22 oktober en de VN-klimaatconferentie in Glasgow begin november zijn de concrete aanleiding. “De boodschap is simpel: wij vragen ambitieuze, solidaire en coherente maatregelen”, legt vicevoorzitter Zanna Vanrenterghem uit. De Klimaatcoalitie verwijst daarbij naar het extreme weer van de afgelopen zomer, met ongeziene hittegolven in het zuiden van Europa en zware overstromingen in het noordwesten van het continent.

“Er is doortastend beleid nodig om de gevolgen van de klimaatopwarming maximaal te beperken, te beginnen bij de meest kwetsbaren. Nu breekt de tijd aan voor politici om hun beloftes om te zetten in concrete actie. Het is broodnodig, maar nog niet te laat”, aldus Vanrenterghem.

Wat is concreet de bedoeling?

De Klimaatmars start om 13 uur aan het station Brussel-Noord en eindigt met een evenement in het Jubelpark. De Klimaatcoalitie mikt op ongeveer 50.000 deelnemers en vraagt iedereen om de geldende veiligheidsmaatregelen zo goed mogelijk te respecteren en dus een mondmasker te dragen en afstand te houden.