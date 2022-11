Klimaatactivisten blokkeren privéjets op Schiphol, al meer dan 200 mensen gearresteerd

De activisten zitten onder de vleugels en de romp van de vliegtuigen, waardoor het lastig is om hen weg te halen. Tientallen mensen fietsen ook rondjes om de vliegtuigen heen. Het is de bedoeling om de hele dag geen enkele privévlucht vanop Schiphol te laten opstijgen, zegt een woordvoerder aan ANP. “Schiphol moet fors krimpen. Het is niet logisch dat elke dag nog zoveel privévluchten vertrekken vanaf de luchthaven.”

Intussen zijn al meer dan 200 activisten gearresteerd. “We hebben onze handen er vol aan”, zegt een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee. Volgens hem worden de arrestanten “een voor een geregistreerd en geïdentificeerd”. Daarna beslist het Openbaar Ministerie wat er met ze gebeurt. Een woordvoerster van het OM verwacht daar pas na het weekend iets over te kunnen zeggen.

De gearresteerde demonstranten zijn overgebracht naar onder meer de Koningin Máxima-kazerne en andere locaties op of bij Schiphol. “Ze hebben met z’n allen een strafbaar feit gepleegd”, zegt de woordvoerder van de Marechaussee.

De klimaatactivisten blokkeren naar eigen zeggen tien toestellen. Beeld ANP

Privévliegtuigen vliegen van en naar Schiphol vanaf een eigen landingsbaan. De actievoerders van Extinction Rebellion en Greenpeace verzamelden deze ochtend in het aangrenzende Amsterdamse Bos met spandoeken en vlaggen. Daarop stonden teksten als “SOS voor het klimaat” en “Vluchten kan niet meer”. Een andere groep kwam tegelijkertijd vanaf de andere kant met fietsen bij het vliegveld aan. Volgens RTL Nieuws werden daarbij de hekken op de parking van Schiphol opengeknipt.

Ruim honderd demonstranten houden intussen ook een luidruchtige ‘zitactie’ in het winkelcentrum van de luchthaven. Met trommels en triangels maken ze hun boodschap duidelijk: meer treinen, minder vliegtuigen. “We are unstoppable, another world is possible”, valt er te horen. Ze eisen ook “climate justice”. Sympathisanten klappen intussen mee. Aan de actie doen ook buurtbewoners van de luchthaven in Rotterdam mee. Zij houden een handtekeningenactie tegen de groeiplannen. Zij vrezen een slechter leefklimaat door meer geluidsoverlast, meer uitstoot van ongezonde stoffen en minder nachtrust.

De beveiliging van Schiphol laat de actievoerders in Schiphol Plaza voorlopig met rust. Bewakers houden op afstand een oogje in het zeil.

Uit cijfers van onderzoeksbureau CE Delft in opdracht van Greenpeace blijkt dat er in de eerste negen maanden van dit jaar al meer privévluchten opstegen vanop Schiphol en Rotterdam dan in heel 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie. Volgens vluchtdata was ruim een derde van die vluchten korter dan 500 kilometer en bijna 11 procent zelfs korter dan 250 kilometer. De uitstoot per passagier is bij een privévlucht ongeveer vijf keer zo hoog als bij een lijnvlucht.