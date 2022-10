Klimaatactivist Wouter Mouton viseerde ook al kunstwerken: ‘Ik zou nooit bewust beschadigen’

Activisten viseren steeds vaker bekende kunstwerken om aandacht op te eisen voor de klimaatopwarming. Afgelopen weekend kwakten ze in Berlijn nog aardappelpuree over een schilderij van Monet. Ook Vlaming Wouter Mouton (45) kleefde zich afgelopen zomer vast aan een peperdure Van Eyck, maar kreeg vorige week wel de rekening in de bus. ‘Schilders zoals Van Gogh zouden het eens zijn met onze acties.’

Musea saai? Ze zijn tegenwoordig zowaar het actieterrein waar klimaatactivisten hun strijd voeren. Het begon met de wereldbekende Mona Lisa in het Louvre. De minzaam lachende dame op het meesterwerk van Da Vinci kreeg in mei van dit jaar zowaar een taart naar het hoofd gesmeten. Tijdens de zomer lijmden klimaatactivisten zich dan weer vast aan het schilderij ‘Perzikboom in bloei’ van Van Gogh in Londen en in Rome kreeg de ‘Primavera’ van Botticelli hetzelfde te verduren.

Vorige week smeten leden van de milieugroep Just Stop Oil tomatensoep naar de wereldbekende ‘Zonnebloemen’ van Van Gogh en afgelopen weekend was het opnieuw prijs: in de Duitse hoofdstad Berlijn mikten aanhangers van de ‘Last Generation’-beweging aardappelpuree naar ‘Les Meules’, een topwerk van 100 miljoen euro van Monet.

Wouter Mouton heeft zich vastgekleefd aan het beroemde kunstwerk van Jan Van Eyck. Beeld BHT

De acties komen de klimaatactivisten op veel kritiek te staan, maar daar trekken ze zich weinig van aan. “Mensen lijden honger, ze bevriezen, mensen sterven. We bevinden ons in een klimaatcatastrofe. Het enige waar jullie schrik voor hebben, is tomatensoep of aardappelpuree op een schilderij”, zo reageerden de pureesmijters. “Dit schilderij gaat niets waard zijn wanneer we moeten vechten voor ons eten.”

Bewust achter glas

Ook de Vlaamse klimaatactivist Wouter Mouton heeft geen spijt dat hij zich afgelopen zomer in het Brugs Groeningemuseum vastlijmde aan ‘Madonna met kanunnik Joris van der Paele’, een wereldberoemd schilderij van Jan Van Eyck. Nochtans kreeg Mouton - die ook actie voerde tijdens de bekerfinale in het voetbal en de Ronde van Vlaanderen - vorige week een gepeperde rekening in de bus van het Brugse museum.

“Ze vragen een vergoeding van ruim duizend euro voor de geleden kosten. Ik heb er een advocaat op gezet”, zegt Mouton. “Schade heb ik niet echt aangericht en dat was uiteraard ook niet de bedoeling. Ik zou nooit een kunstwerk bewust beschadigen. Net zoals ik in de Ronde ook heb gewacht tot de winnaar binnen was. De meeste actievoerders kiezen bewust een schilderij met een glas voor om hun punt te maken. Ik ook, al was ik eerst van plan om me vast te ketenen aan een beeld van Michelangelo, maar mijn actie was uitgelekt en er stond te veel politie. Ik heb dan geïmproviseerd en koos voor de Van Eyck.”

Het begon met een taart voor de wereldbekende Mona Lisa in het Louvre. Beeld AP

“Natuurlijk begrijp ik dat de musea dit niet prettig vinden, maar we hebben weinig andere keuze dan acties voeren die in het oog springen voor het klimaat. De tijd dringt om iets aan de klimaatopwarming te doen. Kunstenaars zoals Van Gogh namen destijds ook de maatschappij op de korrel. Mochten ze vandaag leven, dan zouden ze zich volgens mij wel aansluiten bij de strijd tegen de klimaatopwarming.”

"We bevinden ons in een klimaatcatastrofe. Het enige waar jullie schrik voor hebben is tomatensoep of aardappelpuree op een schilderij”, zo reageerden de pureesmijters. Beeld AFP

Mouton wil in dialoog gaan met het museumbestuur, maar als hij de kosten echt moet betalen, maakt hij er een rechtszaak van. “Omdat het anders een precedent kan scheppen dat je niet meer kan protesteren. Tijdens mijn actie lieten ze al verstaan dat het veiligheidsglas 80.000 euro kost, maar ik heb geen schade achtergelaten. Ze zijn gewoon een tijdje bezig geweest om me los te peuteren. Het museumbestuur laat ook weten dat ze de strijd tegen de klimaatopwarming genegen zijn.”

Makkelijk doelwit

Maar dat is het punt niet, volgens het Groeningemuseum. “Als we niet zouden reageren, zetten we de deur open voor dat soort praktijken. En de activist heeft zeer veel geluk gehad, want hij heeft zich vastgelijmd op luttele centimeters van de lijst van het kunstwerk en die is van even onschatbare waarde als het werk zelf”, zegt Jonathan Nowakowski, zakelijk directeur van de Brugse musea.

“Ons personeel is uren met die affaire bezig geweest en we vinden niet dat het stadsbestuur - en bijgevolg de samenleving - daarvoor moet opdraaien. Uiteraard betreuren wij ook de klimaatopwarming, maar wij liggen niet aan de basis, hé. Je kan ook op een andere manier aandacht vragen voor de goede zaak. Zeer jammer dat het copycat-gedrag toeneemt. Musea zijn een makkelijk doelwit, want hier komt veel volk. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat we binnenkort iedereen gaan moeten fouilleren en scannen op een vloeistof zoals secondelijm? Of nog erger: dat de mooiste kunst achter slot en grendel verdwijnt?”