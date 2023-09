‘Klik op alle afbeeldingen van een brandkraan’: voor sommige mensen is het een job, en nog een slavenjob ook

Achter AI-technologie gaat onzichtbare, laagbetaalde arbeid schuil. Werkers, vooral in het Zuiden, labelen data voor Amerikaanse bedrijven. Die hebben data nodig om hun AI-modellen te trainen. ‘De werknemers worden eerder aangestuurd als robot dan als mens.’

De job van dit onzichtbare leger AI-medewerkers valt nog het beste te vergelijken met reCAPTCHA, dat de meeste mensen wel kennen. Daarmee toon je op bijvoorbeeld Google dat je een mens en geen robot bent. De gevreesde negen afbeeldingen waaruit u de bergen/bruggen/fietsen/verkeerslichten moet destilleren. AI-arbeiders doen precies hetzelfde, maar dan de hele werkshift door, in hoog tempo.

De Washington Post bracht deze week een onderzoek over Cagayan de Oro, een kuststad in het zuiden van de Filipijnen. Daar werken duizenden jongeren dagelijks online aan de ondersteuning van de groeiende kunstmatige-intelligentie-industrie. Het zijn freelancers voor Remotasks, een van de vele onlineplatformen die zich richten op het bouwen van AI-technologie.

Hun input komt bijvoorbeeld uit datasets die zijn aangekocht, maar nog niet gelabeld zijn, legt computerwetenschapper Jeroen Baert uit. “Stel dat je allemaal foto’s nodig hebt van honden, dan kun je 10 miljard dierenfoto’s aankopen, en is het aan die mensen om het juiste label onder elke foto te hangen. Achter de slimheid van AI-systemen ligt veel labelwerk verborgen.”

Artificiële intelligentie kan namelijk niet zonder kwalitatieve data, zoals tekst, afbeeldingen, geluiden en video’s. Daarmee kan het uiteindelijk patronen herkennen en gedrag voorspellen. “AI wordt beter in zijn taak als het systeem kan getraind worden met goed gelabelde voorbeelden”, zegt Baert.

Mensenwerk

En dat doen duizenden onzichtbare ‘klikwerkers’, dag in, dag uit. Waar AI-technologie steeds vaker eentonige taken op de werkvloer kan vervangen (denk aan slimme robots in fabrieken), wordt juist die technologie voortgedreven door laagbetaalde, afstompende menselijke arbeid.

Journalisten Rebecca Tan and Regine Cabato stellen in hun artikel over Remotasks dat AI vaak wordt gezien als machine learning zonder mensen. “Maar in feite is het afhankelijk van de arbeidsintensieve inspanningen van een beroepsbevolking die verspreid is over een groot deel van het Zuiden en vaak het slachtoffer is van uitbuiting”, stellen ze vast.

Het menselijke werk dat schuilgaat achter AI, wordt vaak over het hoofd gezien. De Filipijnse overheid schat in dat er meer dan 2 miljoen mensen in het land betrokken zijn bij dit ‘klikwerk’. Deze industrie zal alleen maar groeien. Ook in landen als India, China, Kenia, Venezuela, Argentinië en Mexico is de industrie groot.

Onderzoekers waarschuwen al langer voor het risico van uitbuiting. In 2021 verscheen het onderzoek The Limits of Global Inclusion in AI Development van vier AI-ethiekonderzoekers Zij stellen vast dat westerse staten - opnieuw - profiteren van goedkope arbeiders uit het mondiale Zuiden.

Los van lage lonen kan het werk ook mentaal uitputtend zijn. Het Amerikaanse weekblad Time kwam eerder dit jaar met een reportage waaruit bleek dat OpenAI Keniaanse arbeiders inzette om te voorkomen dat er schadelijke beelden op ChatGPT te vinden zouden zijn. Ze kregen voor minder dan 2 dollar per uur 150 tekstfragmenten per dag voorgelegd over seksueel misbruik van kinderen, seks met dieren, (zelf)moord, foltering, zelfverminking en incest.

Mensen staan niet altijd stil bij al het mensenwerk dat AI inhoudt, reageert techniekfilosoof Katleen Gabriëls (Universiteit Maastricht). “AI is geen magie. Er zitten mensen achter, en vaak zijn dat mensen die niet in de beste omstandigheden werken.” Los van de lage lonen laat digitalisering ook toe om werknemers verregaand te monitoren en aan te sturen door algoritmen, stelt ze. “Hierdoor worden ze eerder aangestuurd als robot dan als mens.”

Vakbonden

Dit werk zal blijven bestaan, omdat er voor bepaalde problemen toch menselijk inzicht en ervaring nodig blijft, voorspelt computerwetenschapper Baert. “Ik denk niet dat AI-technologie 100 procent perfectie zal bereiken, omdat er toch menselijk inzicht nodig is. Misschien kan het 99 procent van de tijd een kat van een hond onderscheiden, en is dat goed genoeg voor je toepassing. Maar er zijn andere toepassingen waarin 99 procent onaanvaardbaar is.”

En waar de ethische en regelgevende debatten momenteel vooral gaan over privacy en de gevaren omtrent vooringenomenheid en misinformatie vanuit AI, is er minder aandacht voor de industrie die erachter schuilgaat.

Dat dit werk uitbesteed wordt aan landen waar de lonen lager liggen, is volgens Baert het gevolg van de vrije markt. “Die bedrijven doen, voor zover ik weet, niets illegaals. Ze maken gewoon gebruik van de globalisatie. Ik denk dat daar zeker iets moet gebeuren, maar het is de vraag in hoeverre je dat kan verplichten.” Hij stelt wel vast dat er in deze landen een tegenbeweging bezig is, zoals een aantal Afrikaanse landen waar vakbonden gevormd worden om betere lonen en voorwaarden te eisen.

“De arrogantie en macht van techbedrijven zorgt ervoor dat dit soort oneerlijke praktijken helaas minder aandacht krijgen”, zegt Katleen Gabriëls. “De ‘bedreiging’ van AI is niet zozeer existentieel, maar gaat meer om onethische praktijken in het hier en nu, zoals vooringenomen data of het niet fatsoenlijk vergoeden van mensen.”