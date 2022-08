Kleuters en jongeren in Hongkong luisteren vanaf nu verplicht naar toespraken van de Chinese partijleider

Elke school krijgt vanaf volgende week dinsdag dertig tot zestig gedrukte exemplaren van Xi’s redevoering in juli, uitgesproken ter gelegenheid van het 25-jarige jubileum van de overdracht van de voormalige Britse kroonkolonie aan de Volksrepubliek China.

De Hongkongse onderwijsautoriteiten beseffen weliswaar dat de allerjongsten de speech niet helemaal zullen begrijpen, maar de kleintjes worden niet overgeslagen: elke peuterschool ontvangt zeven exemplaren. Immers, “de redevoering brengt President Xi’s liefde en zorg voor de jonge mensen in Hongkong ten volle tot uitdrukking, samen met zijn oprechte hoop kinderen van beter onderwijs te voorzien”, aldus het onderwijsbureau.

Nationale trots

Het uitdelen van Xi’s redevoering, die voor de ware liefhebber ook online is te raadplegen, is gericht op de onderwijzers, die de ‘kernboodschappen’ moeten begrijpen zodat ze Xi’s gedachtegoed over nationale trots, economische ontwikkeling en het socialisme met Chinese karakteristieken aan hun leerlingen kunnen overdragen.

Onduidelijk is of het initiatief uit de koker van de centrale partijleiding in Peking komt of dat de Hongkongse autoriteiten Xi zo proberen te vleien. In elk geval kan Xi tevreden zijn. Toen hij tijdens de viering van het 20-jarige jubileum van de machtsoverdracht een preek afstak over de noodzaak vaderlandslievende gevoelens bij de schooljeugd te kweken, sympathiseerden veel onderwijsmedewerkers nog openlijk met de Hongkongse protestbeweging, die uit was op meer politieke autonomie. Vijf jaar later is vrijwel de gehele politieke oppositie monddood gemaakt. Er is een programma voor patriottisch onderwijs ingevoerd op de Hongkongse scholen, compleet met een verplichte ceremonie rond het hijsen van de nationale vlag, vervolging van makers van kinderboeken met verborgen kritiek op Peking en het schrappen van schoolvakken die aanmoedigen tot kritisch en onafhankelijk denken. Docenten die meededen met protesten zijn hun onderwijsbevoegdheid kwijtgeraakt.

Het bestuderen van Xi’s speech op school mag niet als ‘hersenspoeling’ worden uitgelegd, aldus pro-Chinese politici tegen de Amerikaanse televisiezender CNN. Hongkong is nog niet zo ver als het Chinese vasteland, waar de staatstelevisie bij belangrijke politieke vergaderingen graag verslag doet op peuterscholen, waar hele klassen naar Xi’s toespraken zitten te luisteren.