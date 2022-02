▶ Kleuter Rayan (5) is na vier lange dagen gered uit diepe waterput: toestand nog onduidelijk

▶ Bekijk. Redding van Marokkaanse jongen nadert ontknoping:

Kleuter Rayan is in veiligheid gebracht. Mensen in heel het land, en daarbuiten, hielden dagenlang hun adem in tijdens de enorme reddingsoperatie maar zaterdagavond kwam dan toch het verlossende bericht: Rayan is gered. De 5-jarige werd meteen naar het ziekenhuis gevoerd. Het is nog niet duidelijk in welke toestand hij verkeert.

De 5-jarige Rayan zat sinds dinsdag vast op zo’n 32 meter diepte. Hij viel toen in de put in de noordelijke provincie Chefchaouen. Reddingswerkers werkten rond de klok om de kleuter eruit te halen. Ze hebben een enorm gat gegraven naast de put en maakten een tunnel naar de plek waar hij vastzit.

De slotfase van de reddingsoperatie verliep bijzonder traag, uit vrees voor instorting. Ook waren reddingswerkers tijdens het graven naar verluidt gestuit op een rotsblok, met vertraging tot gevolg. Ze konden niet afdalen via de schacht waar Rayan doorheen viel, omdat die te smal is.

De vijfjarige Rayan viel in een waterput in Marokko. Beeld Facebook

Over de toestand van Rayan is dus nog steeds onduidelijkheid. Marokkaanse media hadden bericht dat het afgelopen week lukte om zuurstof en water bij de kleuter te krijgen. Er is ook geprobeerd om hem van voedsel te voorzien, maar het is onduidelijk of hij iets heeft gegeten.

Op eerder gemaakte videobeelden was te zien hoe reddingswerkers een camera tientallen meters diep laten zakken totdat het kind in beeld verschijnt. Hij ademt nog en kan zelfs bewegen. “Ik weet niet hoe het gebeurd is”, getuigt de moeder van Rayan bij lokale media.

Honderden omwonenden verzamelden zich de afgelopen dagen bij de waterput om steun te bieden aan Rayan en zijn familie, ondanks oproepen om niet massaal naar de put te komen. Dat om te vermijden dat omstanders de reddingswerkers in de weg lopen.

Het ongeval doet denken aan een tragedie die zich in 2019 in Spanje voordeed, toen een 2-jarig kind bij het dorp Totalán in een ruim 100 meter diepe put viel. Spanje was een tweetal weken in de ban van de wanhopige pogingen de peuter te bereiken. Reddingswerkers troffen zijn lichaam uiteindelijk aan op ongeveer 70 meter diepte. Hij bleek al enkele minuten na zijn val te zijn gestorven.