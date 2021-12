Kleuter (5) die meer dan een jaar vermist werd na aankomst op Brussels Airport is terecht, meldt politie

De jongen, A., was op 20 juni 2020 geland op de luchthaven Brussels Airport, in het gezelschap van een man die de naam K.B. droeg. Beiden waren afkomstig uit Griekenland, maar de volgende dag, 21 juni, vertrok B. al opnieuw naar Griekenland, zonder de kleine A. weliswaar. Van de jongen was sindsdien geen spoor meer.

Het onderzoek begon toen K.B. bij zijn terugkeer in Griekenland werd tegengehouden omdat bleek dat hij valse identiteitspapieren bij had. Al snel bleek dat de man met A. naar België was gereisd, maar alleen was teruggekeerd. Bij de heenreis had hij zich uitgegeven als de vader van het kind, maar dat was vermoedelijk een voorwendsel.

Het parket komt nu met geruststellend nieuws. “Gezien de locatie van de jongen niet gekend was, werd hij internationaal geseind en werd er door de Federale Politie en Child Focus een opsporingsbericht verspreid”, zegt parketwoordvoerder Gilles Blondeau.

“Uit het gevoerde onderzoek, waaronder doorgedreven fotovergelijking, is ondertussen gebleken dat de jongen samen met zijn familie kon worden gelokaliseerd in een Duits asielcentrum. Het onderzoek naar de verdwijning van de jongen werd bijgevolg afgesloten.”