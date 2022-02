Kleinste appartement in Londen gaat onder de hamer: 7 vierkante meter

Dinsdag en woensdag wordt het geveild. Dat leverde de afgelopen weken veel Britse media-aandacht op. Want het ‘microflatje’ is symbool gaan staan voor de hevig oververhitte huizenmarkt in de hoofdstad van het Verenigd Koninkrijk, en de toenemende populariteit van piepkleine flatjes als gevolg daarvan.

Door opdeling van grotere flats is inmiddels een op de 20 appartementen in Londen kleiner dan 37 vierkante meter. En elk jaar komen er, vooral in de binnenstad, tussen de 1.000 en 2.000 van zulke microflats bij: 3 procent van het nieuwe woningenaanbod.

De startprijs voor het kleinste appartement in Londen is vastgesteld op 60.000 euro. Beeld My Auction

De startprijs voor het minihuisje in de wijk Lower Clapton is, bescheiden voor Londense begrippen, vastgesteld op omgerekend 60.000 euro. Dat komt neer op ruim 8500 euro per vierkante meter. Maar de verwachting is dat de uiteindelijke verkoopprijs waarschijnlijk wel twee keer zo hoog zal liggen, op meer dan de circa 125.000 euro die de huidige eigenaar er in 2017 voor betaalde.

Geen koelkast, wel een raam

Als pluspunt noemt veilingwebsite My Auction dat het appartementje onlangs is gerenoveerd. En het heeft zowaar een raam. Al tonen foto’s dat dit raam helaas voor de helft is geblokkeerd, doordat van het bed een hoogslaper is gemaakt, om zoveel mogelijk opbergruimte te creëren. Aan een uitklaptafel kan de bewoner een in de microgolfoven bereidde maaltijd nuttigen. En tussen het bed en de muur lijkt bijna genoeg ruimte om beide armen te strekken. Wat wil een mens nog meer? Een ijskast misschien. Maar daar moet de nieuwe eigenaar zelf een plekje voor vinden.

My Auction verwacht dat de koper een investeerder zal zijn. De veilingwebsite verleidt hen met de belofte dat het microappartement makkelijk verhuurd kan worden voor een kleine 1000 euro per maand. In dat geval valt er stevig winst op te maken.

Hoe hoog de verkoopprijs in theorie kan oplopen, bewees de verkoop van een microflat van iets meer dan 9 vierkante meter in Hackney, Oost-London, in 2019. Die wisselde volgens The Times voor zo’n 240.000 euro van eigenaar. Maar, zo merkt de krant niet eens volledig sarcastisch op: dat flatje was in vergelijking ook behoorlijk ruim, met zijn “zetel, tweepitskookplaat en wasmachine”.