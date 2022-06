Kleine Russische wanbetaling kan grote gevolgen hebben

Het is een miniem bedrag voor een land dat in theorie rijk genoeg is om het op tafel te leggen. Toch maakt een door Rusland gemiste rentebetaling van 1,9 miljoen dollar (1,8 miljoen euro) dat verkopers van zogeheten credit default swaps (cds’en) binnenkort in de buidel moeten tasten. En dat voor veel, veel grotere bedragen.

Deze verzekeringen tegen wanbetaling werken volgens hetzelfde principe als een brandverzekering. Maar in plaats van op een woning zijn ze afgesloten op een lening. Als de schuldenaar zijn verplichtingen niet nakomt, en een deel niet terugbetaalt, dan compenseert de verkoper van de verzekering de opgelopen schade. Al moet daarvoor wel eerst zijn vastgesteld dát er sprake is van wanbetaling.

Drie grote ratingbureaus analyseren normaal gesproken de gezondheid van landen: Standard & Poor’s, Moody’s en Fitch. Zij zijn op dit ogenblik niet in staat Rusland te labelen als wanbetaler. Half maart kregen zij in het kader van de Europese sancties het verbod om de kredietwaardigheid van zowel de Russische overheid als van Russische bedrijven te beoordelen.

Daardoor is het aan de International Swaps and Derivatives Association om zich uit te spreken over wanbetaling. Deze organisatie buigt zich over de werking van de cds-markt. In een comité waarin zowel vertegenwoordigers van de aanbod- als van de vraagzijde zetelen, is woensdag besloten dat er een ‘kredietgebeurtenis’ heeft plaatsgevonden omdat Rusland begin mei onvoldoende rente heeft uitgekeerd aan de houders van een staatsobligatie.

Niet tijdig betaald

Nu is de obligatie in kwestie, nadat op 4 april de vervaldag was gekomen, weliswaar te laat terugbetaald aan de geldschieters, maar wel nog net binnen de dertig dagen respijtperiode die het contract toeliet. Het probleem zit bij de vergoeding die Rusland moest betalen voor dat uitstel. Het is deze rente van 1,9 miljoen dollar die niet tijdig bij de obligatiehouders is beland.

Rusland heeft wel het geld en de intentie om te betalen, vertelt minister van Financiën Anton Siloeanov al weken. Door de internationale sancties vanwege de oorlog in Oekraïne is Moskou evenwel grotendeels afgesloten van het internationaal betalingssysteem en krijgt het dat geld niet meer bij zijn schuldeisers.

Hoewel het dus om een beperkt bedrag gaat waarop er een wanbetaling is, zijn de gevolgen mogelijk groot. Het geval laat namelijk zien wat er staat te te gebeuren als alle uitstaande cds’en op Russische schuld in werking zouden treden. Volgens ISDA gaat het om contracten die alles bij elkaar zo’n 2,5 miljard dollar vertegenwoordigen.

Aan de winnende kant staan vooral beleggers die na de Russische invasie in Oekraïne geld hebben gepompt in zowel de sterk teruggevallen Russische overheidsobligaties als in de verzekeringen tegen wanbetaling erop. Normaal gezien is dat zinloos, omdat de koers van een obligatie in de omgekeerde richting beweegt als die van de verzekering, waardoor ze elkaar opheffen. Maar doordat in de eerste weken na 24 februari institutionele beleggers massaal hun Russische obligaties verkochten, liep de koers daarvan sneller terug dan die van de verzekeringen erop.

Openbare veiling

De omvang van de uitbetaling van de verzekeringen zal afhangen van een openbare veiling van de obligaties. Stel bijvoorbeeld dat een schuld van 10 miljoen dollar wordt omgezet naar een van 3 miljoen, dan moet de tegenpartij van het cds-contract het verschil van 7 miljoen dollar betalen.

De volgende belangrijke datum is 26 juni. Dan loopt de respijtperiode af voor twee rentebetalingen die vorig week moesten zijn uitgevoerd. Het Kremlin overweegt om die betalingen vanwege de aanscherping van de Amerikaanse sancties uit te voeren in roebels. In de contracten waarin de dollarleningen zijn vastgelegd, staat echter dat dit niet mag.

De totale Russische overheidsschuld in ‘harde valuta’ als de euro en de dollar ligt op 38 miljard dollar. Deze obligaties noteren nu op 20 tot 30 procent van hun nominale waarde. Een snelle berekening doet vermoeden dat de verkopers van de verzekeringen aan de houders van de cds’en dan al snel in totaal 1,7 miljard dollar verschuldigd zijn.