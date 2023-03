Klein-Brabant salueert zijn laatste sterrenrestaurant: ‘Er zijn ergere dingen in het leven’

Met vier zitten ze rond de tafel: chef Ferdy Debecker, zijn vrouw Ann, hun dochter Charlotte en schoonzoon Nicolas. Verder is restaurant Eyckerhof, al 30 jaar bekend voor zijn klassieke Franse keuken met asperges als specialiteit, leeg op deze sluitingsmiddag. In de keuken pruttelen de sauzen voor de avondshift met behalve ganzenlever en duif ook kalfszwezerik en wit van de luxeplatvis tarbot op de kaart.

Louis-Victor, de jongste telg van de bekende gastronomiefamilie uit Bornem, komt binnengehuppeld en grist een koekje van de tafel. Aan de hand van mama Charlotte vertelt de driejarige over zijn schooldag, die kennelijk goed is verlopen. “Niet met je mond vol praten”, roept zijn grootmoeder gul lachend. “Ja, want dat is hier een sterrenrestaurant”, zegt de reporter aan tafel plagerig. “Of nee, excuseer: wás.” Vier keer buldergelach.

Een uur eerder was de sfeer in deze witgeverfde boerderij in Klein-Brabant – de Scheldestreek rond Puurs en Sint-Amands – minder uitgelaten. De sterrenbistro kreeg begin deze week een harde klap te verwerken. Na dertig jaar moet Eyckerhof zijn enige Michelin-ster teruggeven. Dat gebeurt op anderhalf jaar van de pensionering van chef Ferdy. Hij zou nog één jaar voortdoen en dan de fakkel doorgeven aan zijn dochter en schoonzoon. Die zouden de ster sowieso verliezen, zo schrijft het Michelin-reglement voor bij een wissel in de keuken, maar voor Ferdy was het een afscheid door de grote poort geweest.

Champagne

Dat is hem dus niet gegund. “Het is zuur, maar je bent er niet door verbitterd”, zegt zijn vrouw. Hij knikt. “Er zijn ergere dingen in het leven”, aldus Ferdy. En toch: de ogen van de laatste Belg op het podium van de gastronomiewedstrijd Bocuse d’Or glanzen. Een knik in zijn stem verraadt de emoties. Hij vertelt hoe hij niet in het restaurant zat maar thuis was – tweehonderd meter verderop in dit groene landschap waardoor de machtige Schelde stroomt – toen Michelin hem opbelde met het slechte nieuws. Twee keer had de restaurantgids een inspecteur gestuurd naar het enige sterrenrestaurant van Klein-Brabant. Bij het eerste bezoek moeten er zoveel fouten zijn gemaakt dat het tweede niet volstond om nog een ster verantwoorden.

Hij weet niet waar het misliep. “Tant pis. C’est la vie. Wie me kent, vreesde dat ik hier depressief zou zitten. Het nieuws is hard binnengekomen, en ja, ik heb gehuild.” Maar dat hij nu, enkele dagen na het fatale telefoontje, nog steeds emotioneel is, ligt meer aan de hartverwarmende reacties dan het verlies van de ster. Vaste klanten belden. Collega’s als Peter Goossens en Viki Geunes stuurden steunbetuigingen. “Mijn kinderen stonden hier ’s avonds met champagne, ‘om die dertig jaar te vieren, papa.’ Hebben ze dan geen gelijk, misschien? Dertig jaar, wie doet het ons na? Michelin beloonde zestien restaurants met een eerste ster. Gaan die het allemaal zo lang als ons volhouden?”

Excelleren

Het wordt Charlotte heel even te veel. Haar ogen schieten vol. “Het is niet leuk om zo te eindigen”, zegt ze. Wanneer ze de kamer uit is vertellen haar ouders over het woeligste water dat ze als gezin samen doorzwommen: tien jaar geleden kreeg hun dochter, 16 toen, kanker. Hou in die omstandigheden maar eens een gastronomierestaurant overeind. Het was loodzwaar, maar het gezin sloeg zich erdoor. Na haar wonderbaarlijke genezing trok Charlotte naar de hotelschool Spermalie in Brugge. Ze ontmoette er de zoon van een West-Vlaamse beenhouwer. Nicolas werd haar man en de rechterhand van haar vader in de keuken.

Samen staan ze straks voor de verpletterende verantwoordelijkheid om Eyckerhof opnieuw aan een ster te helpen. Of is dat niet de ambitie? Nicolas (26) grijnst. “Een klassiek antwoord is dat je niet kookt voor de gidsen. Maar het wordt nog steeds gezien als een bekroning. Ik heb als kok de lat altijd op gastronomieniveau gelegd: als stagiair bij Peter Goossens, in de keuken bij Castor of in Geranium in Kopenhagen (een driesterrenrestaurant, red). Excelleren wordt dan een ingesteldheid. Dus ja, het moet minstens zo goed zijn als onder mijn schoonvader.”