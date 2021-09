Kledingreus Primark wil af van wegwerpmode: dit zijn de plannen

Primark wil vergroenen. Aan het eind van het decennium voldoen alle producten aan hoge milieueisen, belooft het bedrijf. Een opmerkelijke ommezwaai van een kledingreus die van wegwerpmode een verdienmodel heeft gemaakt. Hoe gaan ze dit aanpakken?

De kledingreus die 52 jaar geleden onder de naam Penneys zijn eerste winkel opende in de Ierse hoofdstad Dublin, staat tegen wil en dank bekend om zijn goedkope wegwerpmode. Dat heeft in het verleden tot veel kritiek geleid omdat deze praktijk een aanslag betekent op het milieu. Aan dat imago wil bestuursvoorzitter Paul Marchant een einde maken. Volgens de Brit verkeert juist zijn onderneming, een onderdeel van Associated British Foods, in de unieke positie om voor iedereen duurzame kleding te maken. Aan het einde van het decennium dienen alle producten te voldoen aan hoge milieueisen, zo heeft het in een verklaring beloofd. Primark telt wereldwijd 380 filialen in dertien landen

Hoe duurzaam is Primark vandaag?

Op het moment is slechts een kwart van Primark’s assortiment op duurzame wijze gemaakt, hetzij van hergebruikt materiaal, hetzij van grondstoffen die op een verantwoordelijke manier zijn gewonnen. Ze maken, net als veel andere winkels, ook al jarenlang gebruik van papieren draagtassen.

Hoe gaat de kledingreus van wegwerpmode naar duurzame mode gaan?

• Vanaf komend jaar moeten T-shirts bestaan uit duurzaam katoen.

• In de winkels komen meer bakken om afgedankte kleren in te doen.

• Primark zal arbeiders in armere landen beter belonen en hun arbeidsomstandigheden verbeteren. De kledingindustrie heeft een slechte naam vanwege de zogenoemde ‘sweatshops’ in lagelonenlanden. “We weten dat onze klanten, en onze collega’s, dit willen en van ons verlangen,’ verkondigde Marchant. Samen met de oude rivaal Topshop is Primark in het verleden genoemd als onderneming die profiteert van kinderarbeid.

• De winkel gaat het ontwerpproces aanpassen om ervoor te zorgen dat alle kleren die het verkoopt kunnen worden hergebruikt. Tevens wil de levensduur van kleren verlangen door ze kwalitatief beter te maken. Naast het verminderen van het kledingafval, waarbij hulp van de kopers noodzakelijk is, wil de keten de koolstofuitstoot die het veroorzaakt halveren.

• Primark gaat klanten voorlichten over de manieren om de levensduur van kleren te verlengen, zoals het oppakken van draad en naald.

• De cultuuromslag gaat gepaard met een advertentiecampagne onder de noemer How change looks, waarbij modellen ‘ethische’ kleren dragen.

Waarom is die ommezwaai belangrijk?

Onlangs had klimaatkoningin Greta Thunberg kledingbedrijven opgeroepen om hun verantwoordelijkheid te nemen en het daadwerkelijk actie te ondernemen in plaats van mooie groene beloften te doen, een oproep die herhaald werd door het internationale klimaatpanel. De mode-industrie is verantwoordelijk voor naar schatting twee tot tien procent van de wereldwijde uitstoot van broeikassen.

Dat niet alleen. Het maken van een short of spijkerbroek kost 20.000 liter water, terwijl chemicaliën die nodig zijn onherstelbare schade toebrengen aan de biodiversiteit. Ondertussen worden kleren spotgoedkoop. Hoewel het minder winstgevend is voor ondernemingen als Primark, is ‘slow fashion’ noodzakelijk om verdere schade aan de natuur tegen te gaan. In Engeland is prins Charles een van de gezichten van deze modetrend. Onlangs werd bekend dat de kroonprins de afgelopen veertig jaar maar twee verschillende winterjassen heeft gedragen.