Klassenostalgie? Een volledig gevuld Panini-boek kost u dit WK bijna 1.000 euro

Met een WK voetbal in het verschiet wrijven liefhebbers van het betere lik- en plakwerk zich in de handen. In een fabriek in Modena worden voetbalsterren en aanverwanten dan op stickers geprint, die vervolgens door jong en oud - vooral die laatsten zijn erg ijverig - in een nieuw Panini-boek worden geklit. Ooit gestart met het WK 1970 in Mexico, is het product geëvolueerd tot nostalgie in bladervorm.

Zoals alles dat uit de nostalgiefabriek rolt, mag zo’n Panini-boek best wat kosten. Voor het ritselende pakje met vijf stickers tel je dit jaar 1 euro neer. Dat is 11 procent meer dan in 2018, toen het nog 90 eurocent was - wat al een pak meer was dan de 60 eurocent in 2014. Bovendien speelt er nog een andere vorm van inflatie: die van het aantal stickers. Waren er in 1970 nog 271 stickers nodig voor een vol boek, dan zijn dat er voor Qatar 2022 maar liefst 670.

Meer teams én meer plaatjes

Enerzijds heeft dat te maken met de verdubbeling van het aantal teams, van 16 naar 32. Maar er zijn ook almaar meer kaartjes bijgekomen: trainers, stadions of mascottes. En waar je in de jaren negentig nog weleens bij de kleine landjes twee spelers op één sticker vond, heeft zelfs Iran vandaag zijn eigen volwaardig hoofdstuk.

“Panini is steeds creatiever geworden met het toewijzen van ruimte”, aldus Paul Harper, wiskundige aan de universiteit van Cardiff. Voor het vorige WK, in Rusland, rekende hij het volgende uit: statistisch gezien zal iemand die enkel Panini-pakjes koopt - en geen kaarten ruilt - zich gemiddeld door 4.832 stickers en dus heel wat dubbels moeten ploeteren vooraleer elk kadertje in het boek gevuld is. Pas je diezelfde formule toe op Qatar - er zijn iets minder stickers in het boek - dan zal je in totaal 4.733 stickers moeten kopen ofte 947 pakjes. Eén zo’n pakje kost dus 1 euro. En het boekje zelf kost 6,95 euro.

Klassennostalgie

Betaalt u dan sowieso tegen de 1.000 euro voor een gevuld Panini-boek? Dat is een kostelijker grapje dan de energiefactuur, een vorm van klassennostalgie bijna. Gelukkig kunt u terecht op online fora, ruilbeurzen of de zwartste der markten: de speelplaats. Door met één vaste partner te ruilen, kun je de kost al met 30 procent naar beneden halen. Met tien daalt de totale kostprijs met 68 procent, wat nog altijd op ruim 300 euro neerkomt. Zelfs als u mazzel hebt en geen enkel dubbeltje koopt, kost een gevuld boek 140,95 euro.

Beter wordt het in de toekomst alleszins niet. Voor het WK 2026, dat in zestien gaststeden wordt gespeeld, verhoogt het aantal teams naar 48. Dan zou u gemiddeld bijna 1.500 euro kwijt zijn - als de prijs per pakje 1 euro blijft, wat onwaarschijnlijk is. Al is het ook maar hoe je het bekijkt: voor iemand als Kevin De Bruyne is dat in een halfuur verdiend. Geen wonder dat voetballers zo breed grijnzen op een Panini-sticker.