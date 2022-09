Klanten en personeel van Makro Sint-Pieters-Leeuw beseffen dat het einde nabij is

Nu de Antwerpse ondernemingsrechtbank instemde met de vraag van Makro Cash & Carry Belgium om bescherming te krijgen tegen schuldeisers, beseffen klanten en personeel in Makro Sint-Pieters-Leeuw dat het einde nabij is.

Woensdagnamiddag, Sint-Pieters-Leeuw. De grote parking van de Makro ziet er deprimerend uit. En leeg. Zelfs de bekende tuinhuisjes van de winkel op de parking zien er treurig uit. Als ik iemand aanspreek die een Makro-winkelkarretje met inhoud naar zijn auto rolt, zegt ie: “Ik ben bouwmaterialen gaan inslaan. Ik ben bang dat Makro niet lang meer bestaat.”

In de winkel zelf werkt het personeel naarstig verder. Ze zijn vriendelijk maar op hun hoede voor journalisten. “Er zijn al even problemen. Ook met leveranciers”, zegt een verkoper stil terwijl hij naar enkele lege rekken wijst. “We zien mensen al jaren naar goedkopere winkels gaan.” Als het personeelslid me vraagt om te wachten op zijn manager, speur ik de winkel af. Zuivelproducten zoals yoghurt en kaas zijn er amper nog. Sommige koelkasten zijn afgesloten met een zeil.

De manager van de zaak daarentegen wil niets kwijt over de situatie en geeft me een telefoonnummer. Dat blijkt van CEO Vincent Nolf te zijn. Nolf liet laatst optekenen dat Makro een “verouderd bedrijfsmodel” heeft. Een model “dat zelfs met een grondige reorganisatie niet gegarandeerd zou overleven”. Aan de telefoon is de man stellig.

Nolf: “We hebben een aanvraag ingediend ter bescherming van schuldeisers. Ook werd Makro deze zomer overgenomen. Dat doen we om een maximale tewerkstelling te behouden, want we zijn bezorgd om onze medewerkers. De procedure loopt nog, dus ik wacht af.”

Alleenstaanden

Kristel Van Damme, algemeen coördinator distributie bij ACV Puls, ziet de situatie minder rooskleurig in. “We hebben bedenkingen bij de gekozen constructie van meneer Nolf. Hij zal straks langs ‘de kassa’ passeren, het personeel niet. Er werken mensen met lange dienstjaren die straks kunnen gaan stempelen. We bereiden ons voor op het ergste. De vakbond bekijkt wie de verantwoordelijkheid moet dragen voor dit fiasco.” De vakbondsvrouw is boos.

In de winkel voelen enkele klanten de bui ook hangen. Een klant: “Ik woon in de buurt en zou het jammer vinden als de Makro zou verdwijnen. Ze hebben van die folders waarin superstar-aanbiedingen staan, geen enkele andere winkel heeft zo’n promoties.” Volgens de klant heeft Makro te kampen met concurrentie. “De Brico en Albert Heijn liggen hier ook. Ik vermoed dat de onlineverkoop er ook voor iets tussen zit.” Een andere klant, die mosselen in zijn karretje legt: “Ik kom hier al veertig jaar. Makro gaat achteruit sinds de overname van het bedrijf in juni. En de onlineplatformen gaan ook hard, natuurlijk.”

Gino Van Ossel, professor Retail & Trade Marketing aan Vlerick Business School, ziet ook andere redenen voor het nakend drama bij Makro. Het concept is niet meer van deze tijd. Van Ossel: “Bol.com en Amazon bieden inderdaad veel meer aan dan fysieke winkels maar dat is niet enkel een probleem voor Makro. Makro verliest klanten omdat er nu veel meer alleenstaande gezinnen zijn. Die hebben geen nood aan massa-inkopen.”

Makro is een hypermarkt in het kwadraat. Je kan er héél veel verschillende producten kopen, alles eigenlijk, aan goedkope prijzen. Om hypermarkten rendabel te houden heb je véél klanten nodig, legt Van Ossel uit. Die lok je met goedkope producten en acties.

“Maar de hypermarkten kregen te maken met category killers, winkels die maar een soort product verkopen en daar voluit voor gaan. Denk aan de sportartikelen van Decathlon, voeding in de Colruyt, en elektronica in Mediamarkt. Zo verloor Makro gaandeweg haar unique selling point: dat je er alles vindt tegen de beste prijzen.”

Volgens Van Ossel valt straks het doek definitief over Makro. “De vraag is niet of Makro gaat sluiten, maar wanneer. Als je bescherming aanvraagt tegen schuldeisers krijg je een situatie waarbij er veel onrust is bij leveranciers. Iedereen weet wat daarvan komt: het sluiten van de winkels en het verkopen van een deel van het netwerk. Einde verhaal.”

Als ik nog even poolshoogte neem in het best drukke Makro-restaurant zegt een personeelslid: “Ik werk hier al 39 jaar. Ik ben niet naïef.” Toch blijft ze achter de kassa staan met een glimlach. Tot sluitingstijd.