Klant of muzikant, iedereen is gelijk in de beste platenzaak van België

De zevende grootste stad van Vlaanderen dankt haar landelijke faam niet meer uitsluitend aan haar goedheid tegenover geesteszieken. In Geel ligt sinds kort de beste platenzaak van het land.

Een Nederlandse muziekwebsite verkoos Tony’s Muziekhuis tot derde beste onafhankelijke muziekspeciaalzaak van de Benelux. Op één en twee stonden Nederlandse adresjes, dus trekt Geel aan het langste eind in de barmhartige strijd om de Vlaamse muziekminnaar.

Eerste vaststelling na onze blijde intrede in de platenzaak van Tony Janssens (70): wie zijn Netflix-abonnement beu is, maar House of Cards nu nog altijd niet heeft gezien, hoeft niet te panikeren. De beste platenzaak van België verkoopt namelijk nog dvd’s. Niet veel, maar toch: er bestaan nog Kempenaars met een dvd-speler.

Ook stellen we vast dat we hier geen latte macchiato kunnen krijgen, laat staan een gewone koffie. Tony en zijn neef Chris schuiven alleen geluids- en beelddragers over de toonbank. Drankjes serveren laten ze over aan hun veel hippere collega’s in Antwerpen, Leuven of Brussel.

“Als ik daarmee begin, moet ik plaats voor vinyl opofferen en onze winkel is nu al te klein”, zegt Tony. Eric (55), al veertig jaar vaste klant en een bekende dj in de streek, springt zijn platenboer bij: “Je vermijdt ook koffievlekken op de platenhoezen.”

Plaatstekort

Van dat plaatstekort is niets gelogen. De muziekwinkel herbergt zo’n 35.000 lp’s en cd’s op een relatief kleine oppervlakte. And counting. De tegelvloer is vanochtend bezaaid met kartonnen dozen gevuld met pre­orders voor Record Store Day, het jaarlijkse feest voor kleine platenwinkels en vinylliefhebbers.

Tony en zijn neef weten niet waar beginnen met het opbergen van de nieuwe lading lp’s en cd’s. “En dan moet de Amerikaanse import nog ­binnenkomen”, zucht Tony. De twee hebben het zelf een beetje gezocht. Klanten konden lijstjes insturen met hun desiderata voor Record Store Day. Een nieuwe speciale uitgave van ­Taylor Swifts Folklore scoorde het hoogst met 53 aanvragen.

We schrikken van de prijs als we een exemplaar uit een doos vissen: 54 euro. “Tja, ik weet het”, zegt Tony. “Het verbaast me ook wat mensen soms over hebben voor hun vinyl. Ook jonge klanten. En die kopen lang niet alleen de grote namen. Jazz doet het ontzettend goed bij jongeren. Platen van Blue Note zijn erg populair, ook al zijn ze superduur.”

Smaak is geen twistappel in de beste platenzaak van België. Het aanbod gaat alle kanten uit en Tony is een allesweter die niet oordeelt over goed of fout. Klant of muzikant: iedereen is gelijk. In de anderhalf uur dat we in de winkel rondhangen zien we zowel een 18-jarig meisje met een zak vol vinyls van Harry Styles de deur uitstappen als een 60-plusser met een lp van Frans Bauer.

Aan de toonbank vangen we gesprekken op over Wilco, Bill Evans, Katastroof en De heuveltjes van Erika. Onze wensen, de jongste lp’s van Big Thief en Arooj Aftab, kunnen niet worden ingewilligd omdat ze niet meer voorradig zijn. Maar ze zijn in een handomdraai besteld, belooft Tony. De breeddenkendheid en snelle service maken dat de winkel al jaren in één adem wordt genoemd met de Kempense slogan: “Als je het bij Tony niet vindt, vind je het nergens.”

Shoppen zoals Springsteen

Dat moet ook Bruce Springsteen ter ore zijn gekomen. De Amerikaanse rocker maakte al twee keer reclame op sociale media voor de muziekwinkel. Tony’s ouders openden de zaak in 1934, toen nog als Huis Janssens-­Slaets. Hun zoon nam in 1974 over.

De kleine speciaalzaak overleefde de digitale bulldozers Apple en Spotify en verschillende faillissementsgolven in de fysieke distributiesector. Tony hoopt de honderdste verjaardag mee te maken, het liefst vanachter de toonbank. Hij zal dan 81 zijn.

“Mijn moeder stond op haar 80ste nog in de winkel. Het contact met de klanten, nieuwe muziek leren kennen: zij bleef daarvan genieten. Wat moet ik anders doen met mijn leven? Muziek verkopen en erover praten: ik heb nooit iets anders gekend.”

Record Store Day vindt plaats op zaterdag 22 april. Meer info op recordstoreday.be